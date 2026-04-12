মেচিনত গণ্ডগোল নহ’লে এইবাৰ চৰকাৰ হ’ব বিৰোধী দলৰ: অখিল গগৈ

নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত খুবেই আশাবাদী অখিল গগৈ । বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'লে তিনিমাহৰ ভিতৰত দিব জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ নতুন চাৰ্জশ্বীট ।

Akhil Gogoi called on the people of Assam to provide security to Strongroom
নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত খুবেই আশাবাদী অখিল গগৈ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 8:24 AM IST

কাজিৰঙা: "যদিহে মেচিনত গণ্ডগোল কৰা নাই বা মেচিনত গণ্ডগোল এতিয়া কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ হ’ব ৷"-ৰাজ্যত সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত শনিবাৰে কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷

কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰস্থিত জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত সংবাদমাধ্যমৰ আগত গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰে, "কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, বামপন্থী দল আৰু এপিএইছএলচি আটাইখিনি মিলি ৭০ ৰ পৰা ৮০ খন আসন লাভ কৰিম বুলি নিশ্চিত আছোঁ ৷ অসমৰ পৰিৱৰ্তনকামী ৰাইজ, যিসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰখনৰ স্বৈৰতন্ত্ৰৰ বিৰোধিতা কৰে, যিবিলাকে অসমত পুনৰ বাক স্বাধীনতা ঘূৰাই অনাটো বিচাৰে, যিসকলে গণতন্ত্ৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বিচাৰে, যিসকলে অসমৰ সুস্থ গণতান্ত্ৰিক স্বাধীন বাতাবৰণ এটা বিচাৰে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে ষ্ট্ৰংৰুমবিলাকক সুৰক্ষা দিয়ক ৷"

নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "ষ্ট্ৰংৰুমবিলাক আমি সকলোৱে সাৱধানেৰে সুৰক্ষিত কৰা দৰকাৰ ৷ গুজৰাট, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, দিল্লী আদি ঠাইৰ পৰা কিছু ‘এক্সপাৰ্ট’ আনি ষ্ট্ৰংৰুমত থকা ইভিএম মেচিন হেক কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ । ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাইজে দিয়া অভিমত, ৰাইজে দিয়া ‘ভাৰ্ডিক্ট’ বদলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷"

ইপিনে, সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি আক্ৰমণ, বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰাটোৱে যে বিজেপি অস্থিৰ হৈ পৰিছে সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে গগৈয়ে ৷ গগৈয়ে কয়, "বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল যদিও জনতাৰ চেতনা, সহযোগিতাৰ কাৰণে সকলো তচনচ হৈ বিজেপি পৰাজিত হৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জিকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ৷ সেইকাৰণে বিজেপি তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উন্মাদৰ দৰে হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "কেতিয়াবা সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণ কৰিছে, কেতিয়াবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যম ওপৰত যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, এইবিলাকে প্ৰমাণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অস্থিৰ হৈ পৰিছে, মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে ৷ ক্ষমতাৰ পৰা বিতাড়িত হ'ম বুলি ভাবি তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়, "তেওঁ জানে ক্ষমতাৰ পৰা যদি বিতাড়িত হ’বলৈ হয়, তেনেহ’লে অসমত আটাইতকৈ বেছি বিপদ হ’বলগা মানুহজন হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অস্থিৰতাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত বিজেপি বিতাড়িত হ’ব, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

আনহাতে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই জামিন আবেদন কৰা প্ৰসংগত গগৈয়ে এয়া পূৰ্বেই অনুমান কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট দুৰ্বলকৈ বনোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ৷ যাৰ বাবেই গগৈয়ে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু অন্যান্য অভিযুক্তসকল বাচি যাব বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, "অহা ৪ তাৰিখে যদি আমাৰ চৰকাৰ হয় আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, তেতিয়া চাৰ্জশ্বীট নতুনকৈ দিয়া হ’ব, চাৰ্জশ্বীটৰ দ্বিতীয় খণ্ড দি প্ৰকৃত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হ’ব । তিনিমাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দিয়া হ’ব । কোনেও যাতে জামিন পাব নোৱাৰে তাৰ যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।"

ইপিনে, খোৱাঙত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বাসভৱনত যি ধৰণে অসম আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে এয়া গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মই ভাবোঁ এয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণমূলক ৰাজনীতি ৷ এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক । বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ সন্দেহজনক মানুহ আনি আটাইবিলাক সমষ্টিতে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰংৰুম বিলাকত আৰু নিৰ্বাচন হৈ থাকোতে ইভিএম মেচিনবিলাক টেম্পাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল’ব খুজিছে, যি কাম কৰিছে সেয়াও দুৰ্ভাগ্যজনক ৷"

ষ্ট্ৰংৰুম সচাঁকৈয়ে টেম্পাৰ কৰিছে নেকি সেই বিষয়ত তদন্ত কৰিবলৈ, বিজেপিয়ে যাতে দুই নম্বৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবে অসমৰ প্ৰশাসন, আৰক্ষী, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিক নিৰপেক্ষ ভূমিকা লৈ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে গগৈয়ে ৷

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
অখিল গগৈ
বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

