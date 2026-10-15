উজনিৰ বন্যাৰ্তক ক্ষতিপূৰণৰ আশ্বাস চৰকাৰৰ: অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদৰ অৱসান
৩,০৬৮ টা পৰিয়ালৰ প্ৰতিটোকে অন্তৱৰ্তীকালীন আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে ১৫ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক ৪.৬০ কোটি টকাৰো অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
By PTI
Published : October 15, 2026 at 4:59 PM IST
গুৱাহাটী: শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্ত ৷ প্ৰায় ১৩ দিনীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰে ৷
যোৱা জুলাই মাহত উজনি অসমৰ চাৰি জিলা ক্ৰমে- শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত ৰাইজৰ ৰাজহাঁড় কোঙা কৰি বিধ্বংসী বানে ধ্বংসলীলা চলাইছিল ৷ এই বানত সৰ্বোচ্চ হেৰুওৱা লোকসকলক শীঘ্ৰে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ২ অক্টোবৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
প্ৰতিবাদ প্ৰায় ১৩ দিনৰ অন্তত ৰাজ্যৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে বিধায়ক অখিল গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানপীড়িত এই চাৰি জিলাৰ লোকসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে । তাৰপিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ভংগ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বিধানসভা চৌহদৰ বাহিৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত বিধায়ক অখিল গগৈক ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰিকাই সাক্ষাৎ কৰে ৷ তাৰপিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
এই চাৰি জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ১৫ হাজাৰ টকাৰ এককালীন অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্যৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত প্ৰতিটো পৰিয়ালক অতিৰিক্ত ১০ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীত বিধায়ক গগৈয়ে অসম চৰকাৰক স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছিল । আনহাতে, এই আকস্মিক বানৰ উৎস সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্তৰো দাবী জনাইছিল ৷
বিধায়ক গগৈক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ নীতি সম্পৰ্কে বিধায়কগৰাকীক জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে ৷’’
মন্ত্ৰী মহন্তই লগতে কয়, ‘‘৩,০৬৮ টা পৰিয়ালৰ প্ৰতিটোকে অন্তৱৰ্তীকালীন আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে ১৫ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক ৪.৬০ কোটি টকাৰো অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ চৰকাৰে এই ধনৰাশি ৰাইজৰ দলে তালিকাভুক্ত কৰা পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে কমিটীখনৰ সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰিব বুলিও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আশ্বাস দিয়ে ৷ লগতে অতিৰিক্ত ১০ লাখ টকা আদায়ৰ দাবী সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক সমীক্ষাৰ জৰিয়তেহে এইক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
আনহাতে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৫৭ হাজাৰ পৰিয়ালক এই সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় ৷ ৰাইজৰ দলে দাবী কৰা অনুসৰি, বানে জুৰুলা কৰা পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰকৃত তথ্য চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ৷ যাৰ বাবে পূৰ্বৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা লোকসকলক পুনৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
এই সাক্ষাতৰ সময়ত অখিল গগৈয়ে বানপীড়িত লোকসকল বিশেষকৈ যাৰ ভেটি-মাটি সকলো উছন হৈছে, সেই সমূহক চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত আৱাসগৃহ প্ৰদান কৰিবলৈ লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দুগুণে বৃদ্ধি কৰি প্ৰদান কৰিবলৈও দাবী জনায় ৷
তদুপৰি তেওঁ বান পৰিস্থিতিৰ উৎস বিচাৰি বা বানত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত যি চিবিআইৰ তদন্ত দাবী কৰিছিল, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটী গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ চৰকাৰৰ দুয়োগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ এই সাক্ষাতৰ পিছতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ তাৰোপৰি শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত ৰাইজৰ দলৰ যিসকল কৰ্মীয়ে একেটা বিষয় লৈ প্ৰতিবাদত বহিছিল, সেইসকলকো প্ৰতিবাদ সামৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
উল্লেখ্য যে, জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত ৰাজ্যৰ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ কেইবাখনো জিলাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছিল । বিশেষকৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলাইছিল ৷
লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈৰ বাবেই বান সাহায্য পলম হৈছে : ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে