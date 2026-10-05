জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত জুই : নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংগৃহীত বিশাল পুঁজি কাৰ একাউণ্টত সোমাল ? উত্তৰ বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ সম্পাদকৰ

জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত জুই : নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংগৃহীত বিশাল পুঁজি কাৰ একাউণ্টত সোমাল ? উত্তৰ বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ সম্পাদকৰ
দলৰ সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমানে সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা গোপনীয় পত্ৰ ইটিভি ভাৰতৰ হাতত ৷ পত্ৰখনত উন্মোচিত দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত চলি থকা বহুবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৷
Published : October 5, 2026 at 12:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত এইবাৰ জুই লাগিছে ৷ দলটোৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক পাকে-প্ৰকাৰে জবাবদিহি কৰি এখন দীঘলীয়া পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দলটোৰ সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমানে ৷
তিনি পৃষ্ঠাজোৰা এই পত্ৰখনত উন্মোচিত হৈছে দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত চলি থকা বহুবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৷ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে- "আমি 2021 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কমেও পাঁচটা নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাখ্যিত হৈছোঁ ৷ বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যিত দলে ঠন ধৰি উঠা টান ৷
কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি (যাৰ কোনো ইতিবাচক ফল আমি দুটাকৈ নিৰ্বাচনত নাপালোঁ)আমি জাতীয়তাবাদৰ মূল আৰু পৰম্পৰাগত সমৰ্থকবৰ্গৰ আস্থা হেৰুৱাইছোঁ ৷ 'কোৰ ভোটবেংক'ত খহনীয়া হৈছে ৷ জন্মদাতা (মাতৃ) সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে সংঘাত/শীতল যুদ্ধ কৰি আমি তৃণমূল স্তৰতে ৰাজনৈতিক শত্ৰু সৃষ্টি কৰিছোঁ ৷ যাৰ নেতিবাচক ফলাফল ভোটৰ অংকত পৰিছে ৷"
দলটোৰ সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমানে সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ দিয়া এই গোপনীয় চিঠিখন ইতিমধ্যে ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৷ মুঠ 9 টা বিষয়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি লিখা চিঠিখনৰ আন এটা অংশত জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে আৰু দুটামান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ৷
চিঠিখনৰ অষ্টমটো বিন্দুত কোৱা হৈছে- "বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত (2026) আমাৰ দললৈ কি কি উৎসৰ পৰা কিমান টকাৰ বৰঙণি আহিছে, সেই ধনবোৰ দলৰ পুঁজিত জমা হৈছেনে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত পুঁজিত জমা হৈছে আৰু সেই ধনৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে হৈছে সেই বিষয়ে দলৰ বাহিৰে-ভিতৰে বু বু-বা বা চলাটো বৰ দৃষ্টিকটু আৰু শ্ৰুতিকটু হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত দলীয় নেতৃত্বই স্থিতি স্পষ্ট নকৰিলে সন্দেহ আৰু অবিস্বাসৰ বাতাবৰণ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে দলৰ ভাৱমুৰ্তিতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব ৷"
সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক আওপকীয়াকৈ জবাবদিহি কৰি প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনৰ আৰু এটা অংশ এনেধৰণৰ- "72 জনীয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ ভিতৰত নগন্য সংখ্য়ক নেতা-নেত্ৰীক সাংগঠনিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছে ৷
ফলত দলত নিস্ক্ৰিয় (লগতে অসন্তুষ্ট) নেতা-নেত্ৰীৰ পয়োভৰ ঘটিছে ৷ তাৰ ফলত তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে নিস্ক্ৰিয়তা শিপাইছে ৷ মিত্ৰতাৰ আলোচনা, প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন আৰু আনকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আদিত দলৰ প্ৰায়সকল জ্য়েষ্ঠ নেতা তথা অনুভৱী নেতা উপেক্ষিত হোৱাটোৱে দলৰ আভ্যন্তৰত এক কেন্দ্ৰীভূত তথা এক ব্য়ক্তিকেন্দ্ৰিক কৰ্মপদ্ধতি উন্মোচন কৰিছে, যি দলৰ বহু নেতাক অসন্তুষ্ট কৰিছে ৷"
জিয়াউৰ ৰহমানৰ এই পত্ৰখনে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ আভ্যন্তৰত আচলতে এতিয়া এক চৰম অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত দলটোৰ এজন দায়িত্বশীল সম্পাদকে এইদৰে সভাপতিলৈ অস্বস্তি ব্যক্ত কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷
পত্ৰখনৰ চাৰি নম্বৰ বিন্দুত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে ৷ লিখা হৈছে- "2026 ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 60 শতাংশ বহিৰাগত আৰু নৱাগত প্ৰাৰ্থীক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰি (যাৰ ভিতৰত দলৰ প্ৰতি আনুগত্য নথকা আনকি বিজেপিৰ এজেণ্ট হোৱাৰ অভিযোগ থকা প্ৰাৰ্থীও আছে)দলৰ ৰাজহুৱা ভাৱমুৰ্তিত দাগ লগোৱা হৈছে ৷ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মনোবল হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷"
দলটোৰ এগৰাকী শীৰ্য নেতাৰ এই ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এতিয়া সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কেনেদৰে দিয়ে সেয়াও এক মন কৰিবলগীয়া বিষয় হ'ব ৷
লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ, গোচৰ ৰুজু