প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰৰ কামক আদৰণি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ
দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিমত থকা উচিত নহয় বুলি মন্তব্য় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ ।
Published : February 14, 2026 at 8:18 PM IST
মৰাণ : ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত ৰাণৱেলৈ উন্নীত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ড শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে অসম জাতীয় পৰিষদে ।
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে আজি বিয়লি মৰাণৰ খোৱাঙত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে মৰাণত নিৰ্মাণ কৰা ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ড এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল কাম । এইখন সামৰিকভাৱে কৌশলগত স্থান । দেশৰ অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ড নিৰ্মাণ বহু ঠাইত কৰিছে । সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৌশলগত পইণ্ট থাকিবই । ইয়াত আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব বজাই ৰখাৰ বাবে কৰা যিকোনো কামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আছো ।"
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মোৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, দেশৰ নিৰাপত্তা প্ৰথম । এইক্ষেত্ৰত কাৰো দ্বিমত থকা উচিত নহয় ।" উল্লেখ্য় যে আজি চাবুৱাত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা C-130J aircraft ত উঠি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৩৭ৰ এটা অংশত অৱতৰণ কৰি ELF-টো উদ্বোধন কৰে ।
৪.২ কিলোমিটাৰ পথত নিৰ্মাণ হোৱা এই ৰাণৱেটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই ৰাণৱেটো উদ্বোধনৰ পাছতে বহু বিৰোধী নেতাই সমগ্ৰ বিষয়টোক আদৰণি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমালোচনা কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে; কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাণৱে নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মোদী চৰকাৰক আদৰণি জনাইছে ।