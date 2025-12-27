জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত বিৰোধীক সমালোচনা কৰি চৰকাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতাহে উদঙাইছে : লুৰীণজ্যোতি

জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত বিৰোধীক সমালোচনা কৰি চৰকাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতাহে উদঙাইছে : লুৰীণজ্যোতি
১০ বছৰ আগতেই জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপিয়ে ৷ বাৰে বাৰে ললিপপ খুৱাই থাকিলে লাভ নহ'ব । ক'লে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷
Published : December 27, 2025 at 8:15 PM IST
মৰাণ : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ(অজাপ)ৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ? এতিয়ালৈকে অজাপৰ সভাপতি গগৈৰ সমষ্টিৰ নাম ঠিৰাং হোৱা নাই যদিও খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে । ইয়াৰ মাজতেই আজি মৰাণ চহৰত পদযাত্ৰা কৰিলে সভাপতি গগৈয়ে ।
কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰি '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত অসম জাতীয় পৰিষদে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ শনিবাৰে মৰাণত দলটোৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । জাতীয় যুৱ শক্তি চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মাহমৰা সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত মৰাণ মিলিত শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা অজাপৰ সভাপতি গগৈক খোৱাঙতে দলটোৰ কৰ্মীসকলে আদৰণি জনায় ।
দলীয় কৰ্মীসকলৰ উষ্ম আদৰণি গ্ৰহণ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "আজি জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সভালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল আহিছে । দেশৰ সংবিধানৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ যুৱক-যুৱতীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ । সেয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব । লগতে গুণগত আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ যুৱ শক্তিৰ ভুমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আজি সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'ব ।"
১০ বছৰৰ আগতেই জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল :
অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ বিৰোধীয়ে ৰাজনীতি কৰা বুলি শাসক দলৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু নেতাসকলে মন্তব্য় কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "কেৱল দল-সংগঠনেই নহয়, ৰাইজে দাবী কৰি আহিছে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে । বিজেপিয়ে '১৪ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনজাতিকৰণ কৰাৰ । ১০ বছৰ আগতেই জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি বিজেপি দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল; কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা নাই । বাৰে বাৰে ললিপপ খুৱাই থাকিলে লাভ নহ'ব । জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীক সমালোচনা কৰি চৰকাৰখনে নিজৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিছে । এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগেই কৰিব লাগে । '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই জনজাতিকৰণ নকৰিলে ইয়াতকৈ লাজৰ বিষয় একো নাই । নিজৰ ব্যৰ্থতা ধাকিবলৈ বিৰোধীলৈ দোষ ঠেলিছে । নিজকে নিস্কৰ্মা বুলি বুজাবলৈ এই কাম কৰিব লগা হৈছে ।"
বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ নীতিৰে আগবাঢ়িব অজাপ :
অসম জাতীয় পৰিষদে কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সভাপতি গগৈয়ে কয়," কোনে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথা দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । আমাৰ মূল কথা হ'ল একতাৰে যুঁজিব লাগে আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগে । ৰাইজৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাই আগবঢ়াটো ভাল ।"
হিতাধিকাৰীৰ প্ৰলোভন দিছে চৰকাৰে :
বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলাসকলৰ বাবে এখনৰ পাছত আন এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক হিতাধিকাৰী আঁচনি দি প্ৰলোভন দিছে চৰকাৰে । বিজেপিয়ে নিজৰ মানুহক চাই চাই আঁচনি দিছে; কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ হ'লে কোনো ধৰণৰ দল চাই আমি আঁচনি ৰূপায়ণ নকৰো । প্ৰকৃত উপযুক্তজনে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব । বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰী কৰি দাস আৰু গোলাম কৰি ৰাখিছে; কিন্তু আমি জণকল্যাণৰ আঁচনি লম আৰু মানুহে স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম ।"