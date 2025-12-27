ETV Bharat / politics

জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত বিৰোধীক সমালোচনা কৰি চৰকাৰে নিজৰ ব্যৰ্থতাহে উদঙাইছে : লুৰীণজ্যোতি

১০ বছৰ আগতেই জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপিয়ে ৷ বাৰে বাৰে ললিপপ খুৱাই থাকিলে লাভ নহ'ব ।‌ ক'লে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

AJP president Lurinjyoti Gogoi (File photo)
অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 8:15 PM IST

মৰাণ : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ(অজাপ)ৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ? এতিয়ালৈকে অজাপৰ সভাপতি গগৈৰ সমষ্টিৰ নাম ঠিৰাং হোৱা নাই যদিও খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে । ইয়াৰ মাজতেই আজি মৰাণ চহৰত পদযাত্ৰা কৰিলে সভাপতি গগৈয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰি '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত অসম জাতীয় পৰিষদে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ শনিবাৰে মৰাণত দলটোৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । জাতীয় যুৱ শক্তি চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মাহমৰা সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত মৰাণ মিলিত শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা অজাপৰ সভাপতি গগৈক খোৱাঙতে দলটোৰ কৰ্মীসকলে আদৰণি জনায় ।‌

অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

দলীয় কৰ্মীসকলৰ উষ্ম আদৰণি গ্ৰহণ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "আজি জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সভালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল আহিছে । দেশৰ সংবিধানৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ যুৱক-যুৱতীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ।‌ সেয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব । লগতে গুণগত আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ যুৱ শক্তিৰ ভুমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আজি‌ সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'ব ।"

১০ বছৰৰ আগতেই জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল :

অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ বিৰোধীয়ে ৰাজনীতি কৰা বুলি শাসক দলৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু নেতাসকলে মন্তব্য় কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "কেৱল দল-সংগঠনেই নহয়, ৰাইজে দাবী কৰি আহিছে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে । বিজেপিয়ে '১৪ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনজাতিকৰণ কৰাৰ । ১০ বছৰ আগতেই জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি বিজেপি দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল; কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা নাই । বাৰে বাৰে ললিপপ খুৱাই থাকিলে লাভ নহ'ব ।‌ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীক সমালোচনা কৰি চৰকাৰখনে নিজৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিছে । এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগেই কৰিব লাগে । '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই জনজাতিকৰণ নকৰিলে ইয়াতকৈ লাজৰ বিষয় একো নাই । নিজৰ ব্যৰ্থতা ধাকিবলৈ বিৰোধীলৈ দোষ ঠেলিছে । নিজকে নিস্কৰ্মা বুলি বুজাবলৈ এই কাম কৰিব লগা হৈছে ।"

Welcome to AJP president Lurinjyoti Gogoi
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক আদৰণি (ETV Bharat Assam)

বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ নীতিৰে আগবাঢ়িব অজাপ :

অসম জাতীয় পৰিষদে কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সভাপতি গগৈয়ে কয়," কোনে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথা দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । আমাৰ মূল কথা হ'ল একতাৰে যুঁজিব লাগে আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগে । ৰাইজৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাই আগবঢ়াটো ভাল ।"

Jatiya Yuv Shakti meeting
অজাপৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাধাৰণ সভা (ETV Bharat Assam)

হিতাধিকাৰীৰ প্ৰলোভন দিছে চৰকাৰে :

বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলাসকলৰ বাবে এখনৰ পাছত আন এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক হিতাধিকাৰী আঁচনি দি প্ৰলোভন দিছে চৰকাৰে । বিজেপিয়ে নিজৰ মানুহক চাই চাই আঁচনি দিছে; কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ হ'লে কোনো ধৰণৰ দল চাই আমি আঁচনি ৰূপায়ণ নকৰো । প্ৰকৃত উপযুক্তজনে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।‌ বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰী কৰি দাস আৰু গোলাম কৰি ৰাখিছে; কিন্তু আমি জণকল্যাণৰ আঁচনি লম আৰু মানুহে স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম ।"

ইটিভি ভাৰত অসম
AJP
LURINJYOTI GOGO ON ALLIANCE
অসম জাতীয় পৰিষদ
LURINJYOTI GOGOI SLAMS BJP ON ST

