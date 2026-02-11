অসমৰ সমাজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পৰম্পৰাক বিশ্বৰ আগত লজ্জানত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
‘‘২৬ ৰ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ভীতিগ্ৰস্ত হৈ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ নাটক কৰিছে । ১০ দিনৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা হ'ব’’ -মন্তব্য লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
Published : February 11, 2026 at 10:31 PM IST
মৰাণ: ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিক লৈ ডিব্ৰুগড়ত সংবাদমেল সম্বোধন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "শেহতীয়াকৈ যোৱা ৭ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিজেপি দলে নিজৰ পেজত আপলোড কৰা এটা ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ পৃথিৱীত অসমক লজ্জানত কৰিছে । অসমৰ জাতীয় জীৱনক ঘৃণা, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ এক জঘন্য পৰিৱেশলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যৱসিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । সেই বিশেষ ভিডিঅ'টোক লৈ বিশ্বত ব্যাপক চৰ্চা হোৱাত ডিলিট কৰি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক এখন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । আমি সকলোৱে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অসমক লজ্জানত কৰিলে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানসিকতা দেখি বিশ্বাসী অসমৰ ৰাইজৰ মানসিকতা এনেকুৱা বৰ্বৰ বুলি ভাবিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘৃণা বিয়পাই দিয়া ভিডিঅ' এতিয়া বিশ্বৰ সকলো আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত হৈছে । অসমৰ সমাজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পৰম্পৰা সকলোকে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ আগত লজ্জানত কৰিছে । ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।"
অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ নহ'ব বুলি জানি ঘনাই আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰী
সংবাদমেলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমত এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয় বুলি জানিয়েই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বেই সঘনাই অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী । অসমত বিজেপিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । বিগত ১০ বছৰত অসমত যিধৰণৰ বিজেপিয়ে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ উত্তৰ এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে দিব । হিতাধিকাৰী আঁচনি, ভয়-ভাবুকিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছতো তেওঁলোক আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই । সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে আন নেতাসকলক আনি অসমৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব । অসমৰ পৰা বিজেপি উৎখাত হোৱা পৰিৱেশ লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে ।"
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ভীষণ ভীতিগ্ৰস্ত
আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২০২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ভীষণ ভীতিগ্ৰস্ত । তেওঁ দেশৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা সাংবাদিকসকলক মাতি আনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰব গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি এখন নাটক কৰিলে । যদি যোৱা তিনি মাহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত নীৰৱ হৈ আছিল তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ দিশত ভাবুকি লৈ অনা কাম কৰি আহিছে । গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান ভ্ৰমণ কৰিছে যদি সকলো তথ্য দেশৰ গৃহ বিভাগৰ হাতত আছে । গতিকে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব গৃহ বিভাগে পালন কৰক । যিটো এন জি অ'ৰ কথা কৈ গৌৰৱ গগৈৰ পৰিবাৰৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, সেইটো এন জি অ'ই গুজৰাটত কাম কৰি গৈছে । গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ দিশৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ দায়িত্ব দেশৰ গৃহ বিভাগে পালন কৰক ।"
১০ দিনৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা হ'ব
আনহাতে, বিৰোধীৰ মিত্ৰতা স্থাপনক লৈ সংবামেলত জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিৰোধীৰ মিত্ৰতা আমি আলোচনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়াইছোঁ । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধীৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতেও আলোচনা আগবঢ়াইছে । কেৱল দুই-তিনিটা ছীটক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে । আগন্তুক দহদিনৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা হ'লেই ৰাইজৰ মাজত আশাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব ।"