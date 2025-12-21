ETV Bharat / politics

মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অজাপৰ স্থিতি জোন, বেলি, তৰাৰ দৰে স্পষ্ট : লুৰীণজ্যোতি

কংগ্ৰেছৰ লগত অজাপৰ অমিল সত্বেও কিয় কৰিব মিত্ৰতা ?

AJP joining meeting in Teok Jorhat
টীয়ক সমষ্টিত অজাপৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 6:43 PM IST

টীয়ক : '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবলৈ ভোট বিভাজনৰ স্বাৰ্থত বিৰোধীক ঐক্য়বদ্ধভাৱে যুঁজ দিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনালে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । অৱশ্য়ে সৰু দল হ'লেও তেওঁলোকক সন্মান আৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবই লাগিব বুলি দৃঢ়তাৰে ক'লে অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত অজাপৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে ।

মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অজাপৰ স্থিতি জোন, বেলি, তৰাৰ দৰে স্পষ্ট । ভোট বিভাজন নকৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু এৰা-ধৰাৰ মানসিকতাৰে বুজাপৰা, পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি ৰখা সন্মান, দল সৰু হ'ব পাৰে; কিন্তু সন্মান আৰু মৰ্যাদা থাকিব লাগিব । সেই চিন্তাৰে আমি ঐক্য়বদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ চিন্তা-চৰ্চা কৰিব লাগিব ।"

  • কংগ্ৰেছৰ লগত অজাপৰ অমিল আছে :

কংগ্ৰেছৰ সৈতে অজাপৰ আদৰ্শগত অমিল থকাৰ প্ৰসংগ উনুকিয়াই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ অমিল আছিল, আছে আৰু ভৱিষ্য়তেও থাকিব । জাতীয় সংকট, সমাজ জীৱনৰ সংকটৰ বাবে ভোট বিভাজন ৰোধৰ স্বাৰ্থত দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট অনুধাৱন কৰি ক'ব খুজিছো যে একতাৰে যুঁজ দিব লাগিব । সেয়ে সমাগত '২৬ৰ নিৰ্বাচনত আমি মিত্ৰতাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছো ।"

'অসম প্ৰথম সদায় চিৰদিন' শ্লোগানেৰে জাতীয়বোধ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ গঠন হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে টীয়ক সমষ্টিত এখন যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাত অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ এইদৰে মন্তব্য় কৰে । খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব তথা জাতিৰ সুৰক্ষা আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে ৰাজনৈতিকভাৱে অসমীয়া ৰাইজক আগুৱাই নিবলৈ এই যোগদান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে দলীয় নেতাসকলে ।

সভাত সভাপতিত্বত কৰা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বৰ্তমান অসমীয়া জাতীয় সংকটত পৰিছে । শংকৰ-মাধৱৰ আদৰ্শ বিপন্ন কৰি অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া সমন্বয় বিছিন্ন কৰিবলৈ লৈছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে । নিজৰ জীৱন জীৱিকাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰিছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে । তাৰ বিপৰীতে আমি অসমৰ সম্পদ, খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিগত পাঁচটা বছৰে দলীয়ভাৱে কাম কৰি আছো ।"

  • জাতিৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আছো :

তেওঁ পুনৰ কয়, "অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমমৰ্যাদা, সমউন্নয়ন, ভূমি অধিকাৰ তথা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ বাবে অতি কণ্টকময় পৰিস্থিতিত সংগ্ৰাম চলাই আছো । আমি জাতিৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আছো আৰু অনাগত দিনত জাতিটোৰ বাবে অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে আমি আগুৱাই যাম ।"

  • জুবিনদাৰ চৰিত্ৰহনন কৰিব বিচৰা হৈছে :

ইপিনে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বৰ্তমান এছ আই টিয়ে যিখন পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে তাত জুবিনদাৰ চৰিত্ৰহনন কৰিব বিচৰা হৈছে । কিছুমান মানুহক ওলাই যাবলৈ শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ কূট-কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে । কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত থকা ছিগাংপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলক কোনো বিশেষ সোধা-পোছা কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।

উক্ত সভাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ নেতা নিলুফাৰ ৰহমানসহ প্ৰায় শতাধিক ব্যক্তিয়ে অজাপ দলত যোগদান কৰাক লৈ গগৈয়ে কয়,"দল যদিও সৰু আমাৰ আজি শক্তি দুগুণে বাঢ়িছে । এইদৰে আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিম, দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিম আৰু আমাৰ জাতি মাটি ভেঁটিৰ প্ৰকৃত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ।" সভাত দলটোৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, উদ্দীপজ্যোতি গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

