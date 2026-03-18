খোৱাঙত উপস্থিত হৈয়ে চক্ৰধৰ গগৈক 'নিমাতী কইনা' আখ্যা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ

দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোৱাং সমষ্টিত উপস্থিত লুৰীণজ্যোতি গগৈ । চক্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ।

খোৱাঙত লুৰীণজ্যোতি গগৈক উষ্ম আদৰণি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 8:41 PM IST

ডিব্ৰুগড় : "তেওঁক নিমাতী কইনা হিচাপে বুকুত এখন চিম্বলহে লগাই দিব লাগে । মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ দলে যাতে এখন নেমপ্লেট আৱণ্টন কৰি দিয়ে যে "হয় মোৰ নাম অমুক, মই নিমাতী কইনা, বিধানসভাত মোৰ কোনো কথা ক'ব পৰা শক্তি নাই । যেতিয়া কমিচনৰ কথা আহে তেতিয়াহে মোৰ মুখৰ পৰা ডাঙৰকৈ শব্দটো ওলায় । যেতিয়া মোৰ ভাতৃ আৰু ভনী জোঁৱাইৰ ঠিকাৰ কথা আহে তেতিয়াহে মোৰ মুখৰ পৰা মাত ওলায় । বেলেগ খোৱাং সমষ্টিৰ কথা-বতৰাত মাত মতাৰ মোৰ শক্তি নাই, সাহস নাই এই ধৰণৰ এখন নেমপ্লেট যাতে বিধায়কগৰাকীলৈ পঠিয়াই দিয়ে ।"

প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোৱাং সমষ্টিত উপস্থিত হৈয়ে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰৱ হৈ পৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।

চক্ৰধৰ গগৈয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈক চালানী বুলি কোৱা মন্তব্যৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "যাৰ মানসিকতা নিকৃষ্ট, যাৰ নিৰ্বাচনত ক'বলৈ নিজৰ এজেণ্ডা নাই তেওঁ এনে মন্তব্য কৰে । তেওঁৰ দুটাই এজেণ্ডা- এটা হৈছে তেওঁ নিজৰ ভায়েকক ঠিকাবোৰ দিছে আৰু নিজৰ ভনী জোঁৱায়েকক ঠিকা দিছে । যিবোৰ পুখুৰীত মানুহে অতদিনে মৎস্য পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈ আছিল সেই পুখুৰীকেইটাৰ ওপৰতো যিগৰাকী বিধায়কে চকু দিব পাৰে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নীচ মানসিকতাৰ কথা ক'বই । আমাৰ কাৰণে এইখন অসমত সকলো প্ৰান্তত, সকলো অঞ্চল আমাৰ কাৰণে নিজৰ অঞ্চল । অসমত খিলঞ্জীয়া, থলগিৰী, ভূমিপুত্ৰ মানুহক যদি তেওঁ স্থানীয় নহয় বুলি কয় ইয়াতকৈ হাস্যকৰ আৰু লাজলগা কথা কিবা‌ হ'ব‌ পাৰে‌ নেকি ? বিজেপিয়ে যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতো তেওঁ বিভাজন আনিব বিচাৰিছে । তেওঁৰ নিজৰ ঘৰেই টিংখাং সমষ্টিৰ লেঙেৰীত । মোৰ নিজৰ ঘৰ ইয়াত হোৱাৰ পিছতো অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । খনিকৰত মোৰ দেউতাৰ ঘৰ হোৱাৰ পাছতো অপপ্ৰচাৰ চলোৱা কথাটো অতি নিকৃষ্ট ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে চক্ৰধৰ গগৈক উদ্দেশ্যি কয়, "তেওঁ যিহেতু গম‌ পাইছে যে একো কাম কৰিব পৰা নাই । ৰিপ'ৰ্ট‌ কাৰ্ড লৈ যাব নোৱাৰে । ৰিপ'ৰ্ট‌ কাৰ্ড লৈ যাব লগা হ'লে আগত তেওঁ ভায়েক আৰু ভনী জোঁৱায়েকক নিব লাগিব, যিবোৰ পুখুৰী দখল কৰিলে সেইবোৰৰ ৰিপ'ৰ্ট দিব লাগিব, যাৰ যাৰ পৰা কমিচন লৈছে সেইবোৰক দেখাব লাগিব । গাঁৱে গাঁৱে থকা বাট-পথ, চেচুঘাট দলঙৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিব, স্বাস্থ্য সেৱাৰ কথা আহিব, বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ কথা যেতিয়া আহিব, যেতিয়া দলঙৰ কথা আহিব, কৃষিৰ কথা আহিব, খহনীয়া আৰু বানপানীৰ কথা আহিব তেওঁৰ উত্তৰ দিবলৈ একো নাই ।"

উল্লেখ্য যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে লুৰীণজ্যোতি গগৈ বুধবাৰে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হয় । ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গগৈক সহস্ৰাধিক দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে আদৰণি জনালে । বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে খোৱাং সমষ্টিত উপস্থিত হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈক ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনালে ।

খোৱাং চাৰিআলিৰ পৰা দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকসকলে গায়ন-বায়ন, ঢোলে-ডগৰে আদৰণি জনায় । খোৱাং চাৰিআলিৰ পৰা সমদল কৰি জয়মতী প্ৰেক্ষাগৃহত খোৱাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবাহাজাৰ দলীয় কৰ্মীক লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সম্বোধন কৰে । প্ৰাৰ্থী হিচাপে খোৱাং সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে খোৱাং সমষ্টিক দীৰ্ঘদিনে উপেক্ষিত-অৱহেলিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । খোৱাং সমষ্টিৰ উন্নয়ন মানে বিধায়কৰ ভাতৃ, ভনী জোঁৱায়েকৰ উন্নয়ন, বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠৰ উন্নয়ন বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

তেওঁ কয়, "খোৱাং সমষ্টিত ৰাইজৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিব লাগিব । মই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজক সেৱা কৰি ঘৰলৈ যাম । খোৱাং সমষ্টিক এটা উন্নত, জাকত-জিলিকা, আদৰ্শ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ কাম কৰি যাম ।" আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে খোৱাং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বহু কেইজন কৰ্মীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে ।

ৰাইজৰ যুঁজ পোনপটীয়াকৈ বিজেপিৰ লগত হ'ব :

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বহুকেইজন ৰাজনৈতিক নেতাই পূৰ্বৰ মৰাণ তথা বৰ্তমানৰ খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি অসম বিধানসভালৈ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল ।

এইক্ষেত্ৰত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "খোৱাঙৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছোঁ । খোৱাং সমষ্টিৰ পৰাই বহু ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস নতুন ধৰণেৰে অসমত গঢ় লৈ উঠিছে । খোৱাং সমষ্টিয়েই এনেকুৱা এটা সমষ্টি য'ত জনগণে বিভিন্ন সময়ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিছে । গতিকে খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ এইটো ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা । খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধি আছে এইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে । এতিয়া মাত্ৰ জনগণৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ । ভুল হ'লে নিজৰ ল'ৰা, ভাই, ভতিজা, নাতি বুলি আপোনালোক সকলোৱে মোক বাট দেখুৱাব । গতিকে মই ক'ব খোজো যে আগন্তুক দিনসমূহত ৰাইজৰ যুঁজখন পোনপটীয়াকৈ বিজেপিৰ লগত হ'ব । মোৰ‌ লগত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যুঁজ নহয় বা হ'ব নোৱাৰে । জনগণৰ পোনপটীয়া যুঁজ বিজেপিৰ লগত । বিজেপিৰ অপশাসন আৰু দুৰ্নীতি, চিণ্ডিকেট, কমিচনৰাজৰ‌ বিৰুদ্ধে ।"

লগতে পঢ়ক :

খোৱাঙত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ, তালিকা ঘোষণাৰ পিছতেই আনন্দ-উল্লাস

