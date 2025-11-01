মুখ্যমন্ত্ৰী মিছা কথা কোৱাৰ মেগা ফেক্টৰী: লুৰীণজ্যোতি গগৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীহে ডুপ্লিকেট আছু আছিল, তাৰ পিছত ডুপ্লিকেট আলফা হ'ল, তাৰ পিছত তেওঁ ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছী । মুখ্যমন্ত্ৰী এদিন ডুপ্লিকেট বিজেপি হ'ব বুলিও ভৱিষ্যদ্বাণী গগৈৰ ।
Published : November 1, 2025 at 7:47 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰসংগক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাও চলি আছে । কেতিয়াবা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শাসকীয় দলে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ ন্যায় প্ৰসংগত লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগত বিৰোধীয়ে বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছিল । তাৰ পিছতে বিৰোধী নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টিখন গঠন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ সকলো তথ্য গম পাই আছে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছা-অনিচ্ছা মতে সকলো কাম চলি আছে নেকি ? কিয়নো আৰম্ভণিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীযে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা বুলি লাইভত ক'লে, কালিও দৃঢ়তাৰে কৈছে । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নোহোৱাকৈ, চাৰ্জশ্বীটখন নিদিওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ক'ব পাৰে ? এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে এছ আই টিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতি আনি তদন্ত কৰিব লাগে যে তেওঁ কেনেকৈ গম পালে ? এছ আই টিয়ে যদি নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতি আনি সুধিব লাগে যে তেওঁ গম পালে কেনেকৈ ?"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছিলো যে চি বি আইক দিব লাগে । কাৰণ গোটেই বিষয়বিলাকৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল, ঘনিষ্ঠ মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি উঠিছে । কথাই কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত তেওঁ গোটেই জানে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কথা সলনি কৰি আছে । প্ৰথমতে এই ১৮ জন ব্যক্তিৰ লগত শ্যামকানু মহন্ত নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিলে । তাৰ পিছত শ্যামকানু মহন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল । এবাৰ ক'লে জুবিন গাৰ্গৰ পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছে । তাৰ পিছত নিজেই লাইভত আহি ক'লে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে । পিছত এজনে বিহ দিয়া বুলি ক'লে । মূৰৰ পিছফালে দুখ পোৱা, আত্মহত্যা কৰা বুলি ক'লে । এই কথাবোৰ কিয় সলনি কৰি আছে । সেয়েহে মই কওঁ- এতিয়াও সময় আছে তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়ক ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈক ডুপ্লিকেট ন্যায় বিচৰা পাৰ্টী আৰু মিছা কথা মেচিন আখ্যা দিয়াক লৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "কালি গোটেই ঘটনাটোৰ লগত আমি ৰাজনীতি কৰা বুলি কৈছে । ৰাজনীতি কোনে কৰিছে ? ৰাজনীতি যদি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে । জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ লগত কেতিয়াও নিৰ্বাচন, ভোটৰ ৰাজনীতি জড়িত নহয় । জুবিন দাৰ নশ্বৰ দেহ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰাই তেওঁ ৰাজনীতি কৰি আছে । ৰাইজে দেখি আছে । তেওঁ বেলেগক কৈছে ডুপ্লিকেট ন্যায় বিচৰা পাৰ্টী । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো জনা দৰকাৰ যে তেওঁহে ডুপ্লিকেট আছু আছিল, তাৰ পিছত তেওঁ ডুপ্লিকেট আলফা হ'ল, তাৰ পিছত তেওঁ ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছী । মই আজিয়ে কৈ থৈছো সময়ৰ ইতিহাসত এইটো লিখা থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডুপ্লিকেট বিজেপি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব, এইটো স্পষ্ট ।"
মিছা কথা কোৱা মেচিন প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই মিছা কথা কোৱা মেচিনহে । তেওঁ গোটেই জীৱনটো মিছা কথা কৈ কৈয়ে গৈছে । তেওঁ মিছা কথা কোৱাৰ মেগা ফেক্টৰী ।"
