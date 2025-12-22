ETV Bharat / politics

জুবিন গাৰ্গক বিজেপি চৰকাৰে ন্যায় দিব নোৱাৰে: লুৰীণজ্যোতি গগৈ

বিজেপিক কটাক্ষ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য, বিজেপিৰ বাবে এতিয়া 'A for Assam' নহয়, A for Ambani, Adani' ।

Lurinjyoti Gogoi attack CM
নাগঁৱত অজাপৰ বৰ্ধিত প্ৰতিনিধি সভা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 8:58 PM IST

নগাঁও: বিগত কেইদিনমান ধৰি প্ৰায়েই সভা-সমিতিত অসমৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ বিজেপিয়ে 'A for Apple' নহয়, 'A for Assam' বুলি মন্তব্য কৰি আহিছে । কিন্তু সোমবাৰে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় বৰ্ধিত প্ৰতিনিধি সভাৰ অন্তত শাসকীয় বিজেপিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে 'A for Assam' নহয় 'A for Aadani আৰু Ambani' বুলি মন্তব্য কৰে ।

বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “এতিয়া ৫০ হাজাৰ বিঘা মাটি আদানিক দিবলৈ ওলাইছে বিজেপি চৰকাৰে । এতিয়া বিজেপিৰ বাবে A for Assam হৈ থকা নাই, A for Adani আৰু Ambani হৈছে । এতিয়া বিজেপিৰ মূল হৈছে ভয়-ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি । তেওঁ ২০১৬ চনত বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছত অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰিবেশ আহিছে । বিজেপিক আগতে গুণগত ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে মানুহে চিনি পাইছিল । তেওঁ অহাৰ পাছতেই বিজেপিৰ আগৰ সেই পৰিবেশ নাই । তেওঁ বিজেপিলৈ অহাৰ পাছৰ পৰা অচিনাকি মানুহৰ দপদপনি বৃদ্ধি হৈছে । চিণ্ডিকেট চলিছে, শিল-বালি, চুপাৰি আদি সকলোতে । আমি এইবোৰ কথাত নিস্তাৰ নিদিওঁ, আমি যুঁজিম ।"

জুবিন গাৰ্গক বিজেপি চৰকাৰে ন্যায় দিব নোৱাৰে: লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে মন্ত্ৰিত্বই মূল বিষয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “বিজেপিয়ে ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি কৰে । আমাৰ কাৰণে মন্ত্ৰিত্বৰ লালসা মূল কথা নহয় । বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে মিত্ৰতা বিচাৰিছোঁ । মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মই মোৰ পৰামৰ্শ পৰামৰ্শ দিছোঁ ।"

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিলে, কি নাই কৰা আমি সকলো ক’ম । মৃতদেহ আনিবলৈ লৈ যোৱা চাৰ্টাৰ্ড বিমান লৈ তেওঁ ক'ত পূজা কৰিবলৈ গ'ল, মৃতদেহ আনিবলৈ গ'ল নে পূজা কৰিবলৈ গ'ল, সেয়াও ৰাজহুৱা কৰিম । শেষকৃত্যত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা ক'লে, কিন্তু নিদিলে । বিজেপিয়ে জুবিনদাক ন্যায় নিদিয়ে । দুদিনৰ বাবে অসমলৈ আহি এবাৰ হ'লেও জুবিনদাৰ নাম লোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।”

সভাত উপস্থিত অজাপৰ কৰ্মী-সদস্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় বৰ্ধিত প্ৰতিনিধি সভাত চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱসমূহ

প্ৰথম প্ৰস্তাৱ : সভাই শেহতীয়া অসম ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাতিৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলীলৈ নোযোৱা আৰু ভাষণত নাম উল্লেখ নকৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি সংকল্প লয় ।

দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ : অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাই ৰাজ্যৰ গণবিৰোধী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰি এখন গণমুখী চৰকাৰ গঠনৰ আহ্বান জনাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহন কৰে । দুৰ্নীতি, চিণ্ডিকেটৰাজ আৰু দমনমূলক নীতিক গৰিহণা দিয়ে ।

তৃতীয় প্ৰস্তাৱ : প্ৰতিনিধি সভাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বিতৰ্কিত উপাচাৰ্য শম্ভূনাথ সিঙৰ অপসাৰণৰ দাবী জনায় । লগতে উপাচাৰ্য নিযুক্তিত যোগ্যতা আৰু শৈক্ষিক মৰ্যাদাক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আহ্বান জনায় ।

চতুৰ্থ প্ৰস্তাৱ : প্ৰতিনিধি সভাই বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কূটনৈতিক হস্তক্ষেপৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে অসমলৈ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।

