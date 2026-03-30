জুবিনদাৰ হত্যাৰ লগত জড়িত মানুহবোৰ হিমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

জুবিনদাৰ হত্যাৰ লগত জড়িত মানুহবোৰ হিমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
লুৰীণজ্যোতিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ।
Published : March 30, 2026 at 7:04 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি আমি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ আমাক ভোট নিদিব । এতিয়া ৯ তাৰিখৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰে । কাৰণ জুবিনদাৰ হত্যাৰ লগত জড়িত মানুহবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ । তেওঁলোকে জুবিনদাৰ বিৰুদ্ধে কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ সজাগ হৈছে ।" এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগতে দাবী, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত জুবিনদাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অন্যায়ৰ প্ৰতিফল হ'ব বুলি উমান পাই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত আৰম্ভ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো বিফল কৰিবলৈ কূট-কৌশল ৰচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।"
সোমবাৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত আৰম্ভ হোৱাক লৈ এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
খোৱাং সমষ্টিৰ চাংমাই গোহাঁই গাঁৱৰ মৌজাচুক প্ৰেক্ষাগৃহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "নতুন পৰিকল্পনাৰে খোৱাং সমষ্টিক আগবঢ়াই নিব খুজিছোঁ, তাৰ বাবে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব । ৰাইজৰ মৰম আৰু ভালপোৱা কেতিয়াও অথলে যাবলৈ নিদিওঁ । জনতাৰ পৰিৱৰ্তনকামী চিন্তা অতি শক্তিশালী হৈ উঠিছে । ৰাইজৰ উৎসাহজনক পৰিৱেশ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । ৰাইজৰ এই উৎসাহ অহা ৯ তাৰিখলৈ থাকিব । কিয়নো মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সমাজ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৰ-কাটলৰ বোজা, ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে, ছয় নং দফা আজিও কাৰ্যকৰী নকৰিলে । বান, গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান নকৰিলে, বহু নিবনুৱাই সংস্থাপন বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে । এই যিটো অন্যায় এইবাৰ ৰাইজে ইভিএমৰ জৰিয়তে দিব । বিৰোধী ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা বাবে পৰিৱেশ ভাল হৈছে আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে ।"
আনহাতে, এই প্ৰচাৰ সভাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে অহা ১ এপ্ৰিল তাৰিখে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব । তেওঁ এই সম্পৰ্কে কয়, "খোৱাং সমষ্টিৰ লেপেটকতা খেলপথাৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব । প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মনোবল আৰু বৃদ্ধি কৰিব ।"
উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দিনত দুলীয়া কাকতি মণ্ডল আৰু বৰবৰুৱা মণ্ডলত দহখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।