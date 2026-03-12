ETV Bharat / politics

মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি সৰুপথাৰত অজাপৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা

সৰুপথাৰ সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা । শাসকীয় পক্ষক বিফল কৰিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত ।

AJP election office
সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : "সৰুপথাৰৰ মানুহে যোৱা ৫ বছৰত কি পালে তাকে লৈ এটা প্ৰশ্নবোধক আছে ? ধনশিৰি মহকুমাৰ পৰা সৰুপথাৰ সমজিলা হ'ল । তাৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম আঘাতটোৱে হৈছে ইয়াৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় গোলাঘাটলৈ উঠাই লৈ গ'ল ।" এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৰাজু ফুকনৰ । সৰুপথাৰত দলৰ নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত এনেদৰে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাজনে ।

উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত কঁকালত টঙালি বান্ধিছে অসম জাতীয় পৰিষদে । সৰুপথাৰত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম জাতীয় পৰিষদে ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা চলাইছে । তাৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত দলটোৱে নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে । দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাম-প্ৰসঙ্গ, হৰি নামৰ ধ্বনিৰে শুভাৰম্ভ হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় । সৰুপথাৰ সমষ্টিত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি পূৰ্বৰে পৰা শক্তিশালী । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যৰ সকলোকে সাঙুৰি জাতীয়তাবাদৰ ভেটি গঢ়াৰ পণ দলটোৰ নেতৃত্বৰ ।

সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat)

সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া প্ৰায় নিশ্চিত যদিও আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে । ইফালে সৰুপথাৰ সমষ্টিত পূৰ্বৰে পৰাই অসম গণ পৰিষদৰ জাতীয়তাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী । গতিকে অসম জাতীয় পৰিষদে সৰুপথাৰ সমষ্টিত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত ব্যস্ত হৈছে । বিজেপি ত্যাগ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰি বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈ বিজেপিক সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ পৰিকল্পনা জীৱন চুতীয়াৰ ।

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জীৱন চুতীয়াই কয়, "আজি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৰুপথাৰ সমষ্টি সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে হৈ গ’ল । আজি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় বা আঞ্চলিক আৰু সমষ্টি সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে । আজিৰ পৰা আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি সমষ্টি সমিতি আছে, এই সমষ্টি সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু বিভিন্ন দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিব । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছোঁ । সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত আমি কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছোঁ । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম । ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি আৰু উৎসাহ দেখি আমি আনন্দিত হৈছোঁ । সকলো শুভাকাংক্ষী আৰু দলীয় বিষয়ববীয়াক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

AJP election office
সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat)

আনহাতে দলটোৰ নেতা ৰাজু ফুকনে কয়, "আজি এটা অতি আনন্দৰ দিন যে সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে । ২০২১ চনৰ পৰাই দলটোৱে সৰুপথাৰত নিজৰ কামকাজ চলাই আহিছে আৰু যোৱা নিৰ্বাচনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।"

২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য :

তেওঁ লগতে কয়, "২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটো এতিয়াৰ পৰাই সাজু হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগে অতি সোনকালে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়েহে সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী হ'বলৈ এই কাৰ্যালয়টোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলসমূহ যেনে- অসম জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, চি পি আই (এম) আদি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।" তেওঁ আশাবাদী যে এই মিত্ৰজোঁটে সৰুপথাৰ সমষ্টিত সফলতা লাভ কৰিব ।

আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি :

সৰুপথাৰত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি সদায় শক্তিশালী বুলি ৰাজু ফুকনে দাবী কৰে । প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালাৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে সৰুপথাৰৰ ৰাইজে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি সদায় সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে ।

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ :

কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰি ৰাজু ফুকনে বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ কাৰ্যকালত ধনশিৰি মহকুমাৰ পৰা সৰুপথাৰ সমজিলালৈ উন্নীত কৰি সৰুপথাৰ ৰাইজৰ বিশেষ একো হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰে । বৰঞ্চ সমজিলা হোৱাৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী আঘাত হিচাপে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টোকে সৰুপথাৰত ৰাখিব নোৱাৰি গোলাঘাটলৈ লৈ গ'ল বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে অহা নিৰ্বাচনত এই সমস্যাসমূহ আৰু চৰকাৰৰ বিফলতাৰ কথা লৈ তেওঁলোক ৰাইজৰ মাজলৈ যাব ।

লগতে পঢ়ক :

চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে দুৰ্বল গোচৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, জুবিন ক্ষেত্ৰত সেৱা লৈ পৱন খেড়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

জীৱন চুতীয়া
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
গোলাঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম জাতীয় পৰিষদ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.