বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লে অসমত ভূমিকম্প নহয়, ছুনামি আহিব ! এইবাৰ অজাপৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

সৰুপথাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোঁহাইৰ নাম চৰ্চাত আছে । সমান্তৰালভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ শেহতীয়াকৈ বিজেপি ত্যাগ কৰা জীৱন চুতীয়াও সাজু হৈছে ।

Sarupathar LAC
সৰুপথাৰ সমষ্টিত অজাপৰ বুথ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 7:41 AM IST

4 Min Read
সৰুপথাৰ : "আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ৷ যেতিয়া ই আনুষ্ঠানিক ৰূপ ল'ব, যেতিয়া ছীট শ্বেয়াৰিং হৈ যাব, তেতিয়া মই কৈছোঁ নহয় অসমত ছুনামি আহিব । ভূমিকম্প নহয়, ছুনামি আহিব ।" এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ । বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ অজাপৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰবল আশা ব্যক্ত কৰে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে ।

ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ সময় সমাগত । ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহৰ সমান্তৰালকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিতো চলিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কুচকাৱাজ । সৰুপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনেই হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ।

বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লে অসমত ছুনামি হ'ব: অজাপ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে সৰুপথাৰত সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদো । বিৰোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'বনে নাই সেই বিষয়ে চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে অজাপৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহে বিজেপিৰ পৰা সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি কয় । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সমান্তৰালকৈ বিন্নাকান্দি সমষ্টিও অজাপৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও কয় অজাপ নেতাগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ ভেটি থকা সমষ্টি হৈছে সৰুপথাৰ । সৰুপথাৰত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লেও কংগ্ৰেছে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে টিকটৰ বাবে আৱেদন কৰিছে । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোঁহাই, পল্লৱ চেতিয়া আৰু ৰত্ন গগৈ ।

যদিও সৰুপথাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোঁহাইৰ নাম চৰ্চাত আছে, সমান্তৰালভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ শেহতীয়াকৈ বিজেপি ত্যাগ কৰা জীৱন চুতীয়াও সাজু হৈছে । পিছে কংগ্ৰেছ বা অজাপৰ যিকোনো এজনে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহে সৰুপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বাবে জটিল অংক হ'ব পাৰে ।

সৰুপথাৰত অজাপৰ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ সমষ্টিটো অজাপে পালেহে বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম

অজাপ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচন খেলিম । আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ বাবে অলপ আলোচনা চলি আছে । সৰুপথাৰত কংগ্ৰেছ, অজাপ শক্তিশালী । ৰাইজৰ দলৰো সমৰ্থক সৰুপথাৰত আছে । গতিকে আমি উমৈহতীয়াভাৱে নিৰ্বাচন খেলিম । কিন্তু সৰুপথাৰ সমষ্টিটো অজাপে পালেহে বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সৰুপথাৰত কংগ্ৰেছেও কাম কৰক, আমিও কাম কৰিছোঁ । কিন্তু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ সৰুপথাৰক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব । সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদ সকলোতকৈ সন্মুখত আৰু আগত আছোঁ ।"

সৰুপথাৰত অজাপৰ শক্তি বৃদ্ধি হৈছে, জীৱন চুতীয়া বিজেপিৰ পৰা আহিছে

তেওঁ পুনৰ কয়, "সৰুপথাৰত অজাপ নেতা ৰাজু ফুকনে ২০২১ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এতিয়া যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হৈছে, জীৱন চুতীয়া বিজেপিৰ পৰা আহিছে । সৰুপথাৰৰ লগতে বিন্নকান্দি সমষ্টিও গুৰুত্বপূৰ্ণ । দুয়োটা সমষ্টিতেই আমাৰ প্ৰচাৰ চলিছে, কংগ্ৰেছেও প্ৰচাৰ কৰিব । আমি নেখেলিলেও কংগ্ৰেছক সহায় কৰিম । তেওঁলোকেও আমাক সহায় কৰিব লাগিব । যিহেতু সৰুপথাৰত নিৰ্বাচন খেলিম বুলিয়েই ৰণত নামিছোঁ । অজাপে সমষ্টিটোক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব । সৰুপথাৰ আৰু বিন্নাকান্দি সমষ্টি সেইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । কংগ্ৰেছ দুৰ্বল নহয়, কংগ্ৰেছৰ সহযোগিতা আমাক লাগিবই । প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ বাবে দুই-এদিনতে আলোচনাৰ অন্ত হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ জনসাধাৰণে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে বিজেপিৰ পৰা । আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচন খেলিলে বিজেপি চৰকাৰ এইবাৰ নাহে । বিৰোধী ঐক্যৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ আনুষ্ঠানিকতাৰ পিছতেই অসমত ভূমিকম্প নহয় ছুনামি আহিব ।"

সন্মিলনখনত ​কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ৰাজু ফুকন,​ সৰুপথাৰ অজাপ সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি পলাশ দত্ত, ​অসম জাতীয় যুৱ শক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অংকুৰ প্ৰতীম গগৈ উপস্থিত থাকে ।

