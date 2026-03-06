ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছৰ সদস্যই সকলো ৰাজনৈতিক শালীনতাৰ সীমা চেৰাই গৈছে ! লুৰীণজ্যোতিৰ জুমুঠি দাহক লৈ ক্ষোভিত অজাপ

গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাজু হৈও কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কৰ্ম-কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদ । সেয়ে গৌৰৱ গগৈলৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জগদীশ ভূঞাই ৷

গৌৰৱ গগৈৰ লগতে দলটোৰ শীৰ্ষ স্থানীয় আনগৰাকী নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াক জগদীশ ভূঞাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৷

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ কাষত লুৰীণজ্যোতি গগৈক বহুৱাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ২০২৬ ত অসম জয়ৰ ৰাজনৈতিক বচন আওৰাই আছে ৷ সেই সময়তে খোদ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া খোৱাং সমষ্টিত লুৰীণজ্যোতিৰ জুমুঠি দাহ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ।

স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে গৌৰৱ গগৈ তথা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ দলৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই নেকি ?

লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ জুমুঠি জ্বলোৱা ঘটনাক লৈ ৰাজহুৱাকৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিবলে বাধ্য হৈছে অজাপ নেতৃত্ব । জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ সদস্যই সকলো ৰাজনৈতিক শালীনতাৰ সীমা চেৰাই গৈছে বুলি মন্তব্য কৰি দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জগদীশ ভূঞাই কয়, “যোৱা কিছুদিনৰ পৰা খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ সদস্যই আমাৰ দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন পন্থাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ । আজি জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ সদস্যই সকলো ৰাজনৈতিক শালীনতাৰ সীমা চেৰাই আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে ৰাজপথত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিলে ।’’

লগতে, এনে সকলো ৰাজনৈতিক শালীনতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু দেবব্ৰত শইকীয়ালৈ আহ্বান জনাইছে জগদীশ ভূঞাই ৷ ভূঞাই কয়, ‘‘আমাৰ দলৰ কোনো সতীৰ্থই যদি আমাৰ কোনো মিত্ৰদলৰ সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত এনে আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আমি তাৎক্ষণিকভাৱে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম । আমি এইক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপলৈ বাট চাই ৰ’লোঁ ।’’

