শদিয়াত জগদীশ ভূঞা, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীত কুংকী চৌধুৰী : অজাপৰ আৰু দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা

শদিয়াত জগদীশ ভূঞা, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীত কুংকী চৌধুৰী : অজাপৰ আৰু দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা
Published : March 20, 2026 at 7:53 AM IST
হায়দৰাবাদ: অসম জাতীয় পৰিষদে ঘোষণা কৰিলে দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা দলটোৱে কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ বাবে নিজা প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ সেই অনুসৰি শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জগদীশ ভূঞাই ৷
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কুংকী চৌধুৰীক ৷ জগদীশ ভূঞা অসমৰ ৰাজনীতিত এটা পৰিচিত নাম হ'লেও কুংকী চৌধুৰী ৰাজনীতিত তেনেই নৱাগত ৷ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী কুংকী চৌধুৰী বৰ্তমান গুৱাহাটীস্থ গিৰিজানন্দ চৌধুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱৰ্ণিং বডীৰ সদস্য ৷
উল্লেখ্য যে অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে আঠখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল যদিও তাত নাছিল শদিয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীৰ নাম ৷ কিয়নো জগদীশ ভূঞাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বনে নাই সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাছিল ৷ তেওঁ নিজেও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পক্ষত নাছিল ৷ কিয়নো দলটোৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই দুয়োজনেই এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আদিত ব্যস্ত থকাৰ স্বাৰ্থতেই তেওঁ পোষকতা কৰা নাছিল নিজে নিৰ্বাচন খেলাৰ ৷
অৱশেষত ভূঞাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই যোৱানিশা এই দুটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় ৷ ইপিনে আজি (শুকুৰবাৰ) দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নৱগঠিত খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন দাখিল কৰিব ৷ এই পৰ্যন্ত দলটোৱে মুঠ দহখন আসনৰ বাবে নিজা প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে ৷ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাপাশত আবদ্ধ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদে এই নিৰ্বাচনত কি ফলাফল দেখুৱাই সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ৷
