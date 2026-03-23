পুৰণি বিজেপি কৰ্মীয়ে এইবাৰ বিজেপিৰ কঁকাল ভাঙিব : ৰাজেন গোহাঁই
জিতু গোস্বামীৰ লগত থকা সৈন্য় বিশ্বাসী নহয় বুলি ক'লে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
Published : March 23, 2026 at 12:39 PM IST
নগাঁও : বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰজেন গোহাঁইৰ বাকযুদ্ধ তুংগত । বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব নে নহয় সেই প্ৰসংগত এইবাৰ মন্তব্য় কৰিলে ৰজেন গোহাঁইয়ে । এই যুঁজখনত কোনগৰাকী যোদ্ধাৰ সৈন্য় বেছি সেই হিচাপো দিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
বিজেপিৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰজেন গোহাঁইয়ে পুনৰ নতুন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয়," বিজেপি সৃষ্টিকৰ্তা কৰ্মী আজি এলাগী হৈছে । সেইসকল বিজেপিয়ে এইবাৰ উচিত শিক্ষা দিব । যাৰ ফলত অতি ভয়ংকৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব । পুৰণি কৰ্মীয়ে এইবাৰ বিজেপিৰ কঁকাল ভাঙি দিব ।"
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম :
দেওবাৰে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজেন গোহাঁই । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সহযোগ বিচাৰি বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজেন গোঁহাই । ইয়াৰ পিচতেই এক সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "বঢ়মপুৰ সমষ্টিত আমি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম তাত কোনো সন্দেহ নাই ।"
জিতু গোস্বামীৰ লগত থকা সৈন্য় বিশ্বাসী নহয় :
বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি জিতু গোস্বামীয়ে কৰা মন্তব্য় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "তেওঁৰ ৰণকৌশল আছে, মোৰ তাত কবলগীয়া নাই । তেওঁৰ আক্ৰমণ কেনেদৰে প্ৰত্য়াহ্বান জনাম মোৰো ৰণকৌশল আছে । আমাৰো সৈন্য যথেষ্ট আছে, তেওঁতকৈ কম নহয় । আজিৰ দিনত তেওঁৰ যিমান সৈন্য় আছে, তাতকৈ আমাৰ বেছি আছে । তেওঁৰ লগত থকা সৈন্য়সকল বিশ্বাসী নহয় । সেইটো আমাৰ বাবে ডাঙৰ শক্তি । আনে কি কৈছে ,কি কৰিছে সেইটো লৈ মই ব্য়স্ত নাছিলো, ব্য়স্ত নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও নাথাকো । মোৰ সন্মুখত থকা প্ৰাচীৰখন কেনেদৰে ভেদ কৰিব পাৰো তাৰেই চিন্তা কৰিব লাগে ।"
