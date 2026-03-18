ক্ষোভিত কংগ্ৰেছীৰ মুখ মিঠা কৰি সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিল জীৱন চুতীয়া

ক্ষোভিত কংগ্ৰেছীৰ মুখ মিঠা কৰি সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিল জীৱন চুতীয়া
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত জীৱন চুতীয়া ।
Published : March 18, 2026 at 7:48 PM IST
গোলাঘাট : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচন আয়োগে ৯ এপ্ৰিলত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিও । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি । কাৰণ বিগত ১৬ বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নিষ্ঠাসহকাৰে কাম কৰি অহা জীৱন চুতীয়াই কিছুদিন পূৰ্বে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি বিজেপি দল ত্যাগ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ দলত যোগদান কৰে ।
দলত যোগদান কৰি নেতাগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত ব্যস্ত থকা দেখা গৈছিল । ইয়াৰ মাজতে এই সমষ্টিটোত এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে জীৱন চুতীয়াক । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত সমষ্টিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
ইয়াৰ মাজতে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় জীৱন চুতীয়া । কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলক মিঠাই খুৱাই আনন্দ-উল্লাস কৰে । তাৰ পিছত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে এখন আলোচনাত মিলিত হয় । আলোচনাৰ অন্তত তেওঁ কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচন ভাল হ'ব, কাৰণ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সকলো দল একত্ৰিত হৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । এইবাৰ আমি ভাল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম । বিজেপি দলৰ প্ৰচাৰতহে উন্নয়ন হৈছে । সৰুপথাৰ সমষ্টিত যি উন্নয়নমূলক কামকাজ হৈছে, অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত সমপৰ্যায়ৰ উন্নয়ন হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দুখন চহৰৰ মূল পথ নিৰ্মাণ কৰিলে সমষ্টিৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি নোৱাৰোঁ । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ১ লাখ ৯০ হাজাৰ ভোটাৰে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু গ্ৰামাঞ্চলত বাট-পথ ১০ শতাংশ উন্নয়ন হৈছে বুলিও ক'ব নোৱাৰি । কাৰণ আমি নিৰ্বাচনৰ কামত ঘূৰি ফুৰোতে দেখিছোঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট-পথ অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে । যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজ সুখী নহয় । বিগত পাঁচ বছৰে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত যোৱা নাই । বিজেপি দলে অৰুণোদয় আঁচনি আৰু উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন দি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব বুলি ভাবিছে । গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনৰ বেদনা আৰু ক্ষোভ আমি জানো ।"
আনহাতে, সীমা সমস্যাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ A, B, C ছেক্টৰ যি সীমামূৰীয়া অঞ্চল আছে, সেয়া অঞ্চলটোৰ এটা দীঘলীয়া সমস্যা, অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা । যাৰবাবে সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণে ধন-জনৰ ক্ষতিসাধন হৈ আহিছে । কিন্তু বৰ্তমানৰ বিধায়কে বিগত পাঁচ বছৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত এই বিষয়ে কোনোধৰণৰ মাত নামাতিলে ।"
ইয়াৰ উপৰি তেখেতে কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জীৱন-জীৱিকাৰ মূল হৈছে কৃষি আৰু প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষকসকলে এক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । কিন্তু এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই । গতিকে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ আছে আৰু চহৰৰ ব্যৱসায়ীসকলো অসন্তুষ্ট । যাৰবাবে ৰাইজে এইবাৰ পৰিবৰ্তন বিচাৰিছে ।"