বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীৰ অত্য়াচাৰ বাঢ়িছে, বঢ়মপুৰত অসহায় হৈ ক'লে ৰাজেন গোঁহাইয়ে

বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীৰ অত্য়াচাৰ বাঢ়িছে, বঢ়মপুৰত অসহায় হৈ ক'লে ৰাজেন গোঁহাইয়ে
বঢ়মপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কর্মীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাজেন গোঁহাইৰ। জাতীয় পৰিষদৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল ৰাজেন গোঁহাইৰ ৷
Published : March 23, 2026 at 4:36 PM IST
নগাঁও : মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা নগাঁৱ সদৰত মনোনয়ন দাখিল কৰে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহায়ে । উল্লেখ্য় যে, বঢ়মপুৰৰ পৰা বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আহি থকা পথত বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰেলীত প্ৰথমে বাধা প্ৰদান কৰাৰ পাছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কর্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহায়ে ।
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে গুণ্ডাৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৰাজেন গোঁহায়ে । বঢ়মপুৰত এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ৰাজেন গোঁহায়ে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিকৰ আগত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহায়ে কয়, "এইটো এটা বৰ দুখলগা কথা । বৰ অন্য়ায় আৰু অত্যাচাৰ কৰি আছে জিতু গোস্বামীয়ে । এই কথাটো মই আজি বহু দিনৰ পৰা মন কৰি আছো তেওঁৰ কিছুমান ভেৰোণীয়া গুণ্ডাই অহৰহ আমাৰ সমৰ্থকৰ ওপৰত অত্য়াচাৰ কৰি আহিছে, ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আছে, ভয় দেখুৱাই আছে । ৰাতি ৰাতি গৈ ভয় খুৱায় । আজিও আমাৰ যিসকল সমৰ্থক গাড়ীত আহি আছে, গাড়ীত উঠি থকা সময়ত গাড়ীৰ পৰা তেওঁলোকক নমাই নমাই দিছে । মানুহখিনি আহিব পৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতো হৈছে । আমাৰ কৰ্মীয়ে আঘাতো পাইছে । অত্যাচাৰতো অত্যন্ত বেছি হৈছে । মাণিক আৰু এটা ল'ৰাই ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে । ১০-১২ টামান ডেকা ল'ৰা লৈ ৰাতি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভয় খুৱায় । মাৰপিট কৰে, ভাবুকি দিয়ে, সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে । মই জিতু গোস্বামীক তেওঁৰ পি এৰ দ্বাৰা কৈছো যে তোমাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা নাই । যিহেতু মানুহে অত্যাচাৰ খুবেই বেয়া পায় । ভয়-ভাবুকিত থাকিবলৈ কোনো মানুহে ভাল নাপায় ।"