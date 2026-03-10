চৰ্তসাপেক্ষে কংগ্ৰেছত চামিল হ'বলৈ প্ৰস্তুত আজমলৰ দল !
বদৰুদ্দিন আজমলৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য । ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছত কোনো সংখ্যালঘু নেতাক মূৰ দাঙিব নিদিয়ে ৷
Published : March 10, 2026 at 3:44 PM IST
গুৱাহাটী : “যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দল শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ক্ষান্ত নহয় । কংগ্ৰেছক ৰকিবুল হুছেইনে মুছলিম লীগ বনাই দিছে ।” —এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নহয়, এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰহে ৷
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান, প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে । নিৰ্বাচন কাষ চাপি অহাৰ সময়তে এইদৰে কটা ঘাত চেঙা তেল ঢালিছে আজমলে। ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ দলক মুছলিম লীগ বনোৱাৰ অভিযোগ তুলি বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য যে কংগ্ৰেছত আন কোনো সংখ্যালঘু নেতাকে ৰকিবুল হুছেইনে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ নিদিয়ে ৷
আজমলে গুৱাহাটীত এই প্ৰসংগত কয়, “কংগ্ৰেছৰ পৰা যিমান মুছলমান আছিল আউট । ছিদ্দিক আছিল আউট, ৰছিদ মণ্ডল আছিল আউট, শ্বেৰমান আছিল আউট ৷ কংগ্ৰেছত এজন মুছলমান আছে, তেওঁ নিবিচাৰে আন শক্তিশালী মুছলমান লীডাৰে মূৰ উঠাব পাৰে ৷ সকলোৱেই জানে তেওঁ ৰকিবুল হুছেইন চাহাব ।”
কেৱল সেয়ে নহয়, আজমলৰ লগতে মন্তব্য, "যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছক তেওঁ শেষ নকৰিব ক্ষান্ত নহ’ব ৷ কংগ্ৰেছক তেওঁ মুছলিম লীগ বনাই দিছে ৷ আজি উজনি অসমত লুৰীণজ্যোতি গগৈক তেৰখন আসন দিছে ৷ দিছে ভাল কথা । কিন্তু কিয় দিছে ? কংগ্ৰেছ অক্ষম, ইয়াৰ এখনো ছীটত কংগ্ৰেছে দিব নোৱাৰে ৷ দিলেও জিকিব নোৱাৰে ।”
উজনিৰ হিন্দুপ্ৰধান অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি তেনেই দুৰ্বল বুলি ক’বলৈ চেষ্টা কৰি আজমলে কয়, “সংখ্যালঘু এলেকাত সকলো মিলাই ২০/২২ খন আসন আছে ৷ অখিল গগৈয়েও খেলিব মুছলিম এৰিয়াত, কংগ্ৰেছেও মুছলিম এৰিয়াত দিব ৷ আমাৰতো এৰিয়াই, আমি দিম ৷ আল্টিমেটলি বিজেপিক ৱাক-অ'ভাৰ দি আছে ৷”
ইয়াৰ লগতে আজমলে কয় যে এ আই ইউ ডি এফৰ ইছ্যুবোৰ কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিলে দলটো কংগ্ৰেছত চামিল হ’বলৈ প্ৰস্তুত । আজমলে কংগ্ৰেছত চামিল হোৱাৰ বাবে চৰ্তসাপেক্ষ প্ৰস্তাৱেৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈয়ো বোলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ আজমলে কয়, “আমাৰ এক নম্বৰ শত্ৰু হ’ল বিজেপি । ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে ভাবে এ আই ইউ ডি এফ থকা কাৰণে আমি হাৰি আছোঁ, আমাৰ ক্ষতি হৈ আছে ৷ তেতিয়াহ’লে আমি এদিনতে এ আই ইউ ডি এফ বন্ধ কৰি দিম । আমাৰ ইছ্য়ু আপোনালোকে লৈ লওক । নথি দি গেৰাণ্টি দিয়ক যে আপোনালোকৰ ইছ্যু আমি লৈ লৈছোঁ । মই ব্যক্তিগত চিঠি লিখিছোঁ । কোনো জবাব অহা নাই ।”