অজিত পাৱাৰৰ পত্নী সুনেত্ৰা হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী !

এন চি পি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সুনেত্ৰা পাৱাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হ’ব আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অজিত পাৱাৰ আৰু পত্নী সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ ফাইল ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 7:55 AM IST

মুম্বাই: অজিত পাৱাৰৰ আকস্মিক মৃত্য়ুৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব ? পাৱাৰৰ মৃত্য়ুৰ তিনিদিন উকলিল ৷ সম্প্ৰতি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত ই এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত বিগত তিনিদিনে চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰয়াত অজিত পাৱাৰৰ সাংসদ পত্নী সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ নাম ৷ স্বামীয়ে এৰি থৈ যোৱা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত প্ৰয়াত পাৱাৰৰ পত্নী সুনেত্ৰা পাৱাৰেই অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷

হয়তো আজিৰ ভিতৰতেই এই সন্দৰ্ভত এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব এন চি পি দল ৷ খবৰ অনুসৰি এন চি পিৰ সভাপতি তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত দলটোৱে এই দায়িত্ব তেওঁৰ পত্নী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে ।

সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ মতে, এন চি পিয়ে আজি (৩১ জানুৱাৰী) বিয়লি ২ বজাত মুম্বাইৰ বিধান ভৱনত মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ সকলো বিধায়ক আৰু এম এল চিৰ এখন জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিছে । সকলো দলীয় বিধায়কক সময়মতে সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। দলৰ সূত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে এন চি পি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সুনেত্ৰা পাৱাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হ’ব আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অজিত পাৱাৰৰ দল এন চি পিৰ ৪১ গৰাকী বিধায়ক আছে । সূত্ৰ অনুসৰি এই বিধায়কসকলৰ অধিকাংশই অজিত পাৱাৰৰ পত্নী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুনেত্ৰা পাৱাৰক উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দলৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে । সূত্ৰসমূহে লগতে প্ৰকাশ কৰিছে যে যোৱা ৩০ জানুৱাৰীত এন চি পিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰফুল্ল পেটেল, ছগন ভুজবল আদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱীছক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁক উপ-মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । বিজেপিয়েও এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

