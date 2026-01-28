উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যু ৰাজনৈতিক জগতত শোকৰ ছাঁ; মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিলে শোক
বাৰামতীত সংঘটিত হোৱা বিমান দুৰ্ঘটনাত অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলৰ ।
পুনে(মহাৰাষ্ট্ৰ): মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি(নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টী) ৰ মুৰব্বী অজিত পাৱাৰৰ বুধবাৰে পুৱা বাৰামতীৰ সমীপত এক বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিকে পাৱাৰৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অজিত পাৱাৰৰ অকাল মৃত্যুক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰে । সামাজিক মাধ্যম এক্সত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এক পোষ্টৰ জৰিয়তে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘বিশেষকৈ সমবায় খণ্ডত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে তেওঁ সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ পৰিয়াল, সমৰ্থক, অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । এই দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক এই দুখ সহিবলৈ ভগৱানে শক্তি প্ৰদান কৰক ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শোকপ্ৰকাশ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৈতে দৃঢ় সংযোগ থকা আৰু জনসেৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ বাবে বহুলভাৱে সন্মানিত “জননেতা” বুলি অভিহিত কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘শ্ৰীঅজিত পাৱাৰজী আছিল এজন জননেতা, যাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৈতে দৃঢ় সংযোগ আছিল । মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা এজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক বহুলভাৱে সন্মান জনোৱা হৈছিল । প্ৰশাসনিক বিষয়ত তেওঁৰ বুজাবুজি আৰু দৰিদ্ৰজনৰ সবলীকৰণৰ প্ৰতি থকা আবেগো প্ৰশংসনীয় আছিল । তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৱে গভীৰ দুখ দিয়াৰ লগতে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অগণন অনুৰাগীলৈ মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ওঁম শান্তি ।’’
‘‘মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতীত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ বিমান দুৰ্ঘটনাত দুঃখিত । এই দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা সকলোৰে সৈতে মই আছো ৷ গভীৰ শোকৰ এই সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহে শক্তি আৰু সাহস লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে পোষ্টত উল্লেখ কৰে ৷
আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি বাৰামতীৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিমান দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোকপ্ৰকাশ
‘‘আজি পুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক বিমান দুৰ্ঘটনাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰজীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । জনসেৱা আৰু কল্যাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এজন প্ৰবীণ নেতা, ৰাজ্যৰ উন্নয়ন আৰু শাসন ব্যৱস্থাত তেওঁৰ অৱদানে এক অমলিন চিন ৰাখিছে । মই শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু এই শোকৰ সময়ত শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ তেখেতৰ পৰিয়াল, সমৰ্থক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰবাসীৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷ তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক । ওঁম শান্তি’’ - এইদৰে সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
দেশৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰে । এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে খাৰ্গে কয়, ‘‘বিমান দুৰ্ঘটনাত শ্ৰীঅজিত পাৱাৰৰ কৰুণ মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ আৰু গভীৰ বেদনাদায়ক । দীঘলীয়া আৰু সফল ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ থকা এজন নেতাৰ অকাল মৃত্যু । এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৱে যি অপৰিসীম শোক অনুভৱ কৰিছে, সেয়া শব্দৰে প্ৰকাশ কৰাটো অসম্ভৱ । পাৱাৰৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ সমৰ্থক, শুভাকাংক্ষীসকলৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’
শিৱসেনাৰ সাংসদ অৰবিন্দ সাৱন্তেও শোকপ্ৰকাশ কৰি অজিত পাৱাৰক এজন সৎ ব্যক্তি আৰু নিষ্ঠাবান জননেতা বুলি অভিহিত কৰে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেই এই খবৰক দুখজনক আখ্যা দিয়ে । থানেত সাংবাদিকৰ আগত সিন্দেই কয়, ‘‘অজিত পাৱাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁৰ পৰিচালনা আৰু স্পষ্টবাদী স্বভাৱ আমি দেখিছো । মই যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলো, তেতিয়া তেওঁ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।’’
পাৱাৰৰ সৈতে একেলগে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকা সিন্দেই স্মৰণ কৰি কয়, ‘‘আমি সকলোৱে এটা দল হিচাপে কাম কৰিছিলো, মইয়েই হও, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে হওক বা অজিত পাৱাৰেই হওক । তেওঁ নিজৰ দিনটো অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিছিল ।’’
শিৱসেনাৰ সাংসদ মিলিন্দ দেওৰাই এই মৰ্মান্তিক ঘটনাত গভীৰভাৱে স্তম্ভিত হোৱা বুলি কয় । তেওঁ কয়, ‘‘বাৰামতীত হোৱা বিমান দুৰ্ঘটনাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰজীৰ কৰুণ মৃত্যুত মই গভীৰভাৱে স্তম্ভিত আৰু দুখী । এই কঠিন সময়ত সুনেত্ৰা পাৱাৰজী, পাৰ্থ পাৱাৰ আৰু সমগ্ৰ পাৱাৰ পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ওঁম শান্তি ।’’
‘‘মই অজিত পাৱাৰক মোৰ পিতৃ আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰাই আনকি এন চি পি গঠনৰ পূৰ্বেই চিনি পাইছিলোঁ । ১৯৯৯-২০১৪ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ-এন চি পি চৰকাৰ গঠনৰ সময়ত তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । তেওঁ মোৰ বাবে সদায় ব্যৱহাৰিক, সুলভ, বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু ব্যতিক্ৰমীভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, এজন সুসংগঠিত আৰু সক্ষম প্ৰশাসক যেন অনুভৱ হৈছিল ৷ যিকোনো কঠিন পৰিস্থিতিত হহুৱাব পৰাটো তেওঁৰ আছিল বিৰল ক্ষমতা । এই গুণে তেওঁক আনতকৈ পৃথক কৰি তুলিছিল । জীৱনে তেওঁৰ ওপৰত যি প্ৰত্যাহ্বান নিক্ষেপ কৰিলেও, তেওঁক এজন জননেতা হিচাপে স্মৰণ কৰা হ’ব যিয়ে জীৱনটো সহজভাৱে কটালে’’ - দেওৰাই লগতে কয় ।
কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰাম মোহন নাইডুৱেও অজিত পাৱাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত নাইডুৱে কয়, ‘‘আজি পুৱা বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত শ্ৰী অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । তেখেতৰ পৰিয়াল, আপোনজন আৰু এই কৰুণ ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলোকে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । ৰাজহুৱা জীৱনলৈ তেওঁৰ অৱদান চিৰদিনৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকক আৰু এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোক ভগৱানে শক্তি প্ৰদান কৰক ।’’
