পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লে কি কাম কৰিব অজন্তা নেওগে ?

পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লে কি কাম কৰিব অজন্তা নেওগে ?
একেৰাহে ২৫ বছৰ ধৰি গোলাঘাট সমষ্টিক নেতৃত্ব দিয়া অজন্তা নেওগে পুনৰ বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
Published : March 19, 2026 at 8:41 PM IST
গোলাঘাট : বিজেপিয়ে পুনৰ অজন্তা নেওগক গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । লগে লগে সমষ্টিটোৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
সমষ্টিটোৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি দলে অজন্তা নেওগক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । বিগত ২৫ বছৰ ধৰি একেৰাহে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অজন্তা নেওগে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজ যাৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন । বিগত সময়ছোৱাত মই ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেইখিনি পিছলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত মই গোলাঘাটত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ সেইখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এখন কৰ্কট চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হৈছে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গোলাঘাটত কৰিবলগীয়া কাম আমি কৰিব পাৰিছোঁ । গোলাঘাট সমষ্টি অসমৰ ১০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা ভাল সমষ্টিৰ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ । এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কৰিবলগীয়া বহুতো কাম থাকি যায় যদিও মই যিসমূহ কাম কৰিছোঁ তাৰ বাবে গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
ইফালে আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে কি কাম কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মন আছে । যোৱা সময়ছোৱাত গোলাঘাট সমষ্টিত যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল । বিগত সময়ছোৱাত যুৱক-যুৱতীসকলক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল । গোলাঘাট সমষ্টিত মই নিৰ্বাচিত হ'লে যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । এই কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক ঔদ্যোগিকৰণৰ ব্যৱস্থা লাগে । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে গোলাঘাট জিলাৰ সকলো সমষ্টিত জয়ী হ'লে ঔদ্যোগিকৰণৰ ব্যৱস্থা চলাম ।" সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল লাভ কৰিছোঁ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিজেপি দলক লাভান্বিত কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে সুদীৰ্ঘ ২৫ বছৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অজন্তা নেওগে ২০০০ চনত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি ২০০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আৰু ৩ বাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো পুনৰ বিজেপি দলে গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
