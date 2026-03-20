অজস্ৰ সমৰ্থকক লগত লৈ অজন্তা নেওগ আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনৰ মনোনয়ন দাখিল

গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত সেৱা লৈ অজন্তা নেওগ আৰু ঐতিহাসিক ত্ৰিশূল মন্দিৰত সেৱা লৈ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ।

Ajanta Neog and Biswajit Phukan submitted their nominations in Golaghat
মনোনয়ন দাখিল কৰিলে অজন্তা নেওগ আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 7:10 PM IST

গোলাঘাট : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে । পিছ পৰি থকা নাই শাসকীয় দল বিজেপি ।

কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা অজন্তা নেওগক আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিশ্বজিৎ ফুকনক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অজন্তা নেওগে । তাৰ সমান্তৰালকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিশ্বজিৎ ফুকনেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ।

মনোনয়ন দাখিল কৰিলে অজন্তা নেওগ আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনে (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে এই দুইগৰাকী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে । ঐতিহাসিক ত্ৰিশূল মন্দিৰত সেৱা লৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা ফুকনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । লগতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Ajanta Neog and Biswajit Phukan submitted their nominations in Golaghat
গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অজন্তা নেওগ আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনৰ কৰ্মী সমৰ্থক (ETV Bharat Assam)

ফুকনে কয়, "আজি পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলো । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি এটা কথা মনলৈ আহিল যে আমাৰ কান্ধত দ্বায়িত্ব আৰু বৃদ্ধি পাইছে । অসমখন আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত পাঁচ বছৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কাম কৰিলে যাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যতকৈ অসম দ্ৰত গতিত বিকাশ হোৱা ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।''

Ajanta Neog and Biswajit Phukan submitted their nominations in Golaghat
মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত অজন্তা নেওগ আৰু বিশ্বজিৎ ফুকন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "আহিবলগীয়া পাঁচ বছৰ এই ধাৰা ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ তেখেতে নেতৃত্ব ল'ব । তেখেতৰ এজন সৈনিক হিচাপে সৰুপথাৰ সমষ্টিক আগুৱাই নিবলৈ আমি পণ লৈছো । মই ভাবো জনতাক সেৱা কৰিবলৈ সকলো মানুহৰ সুযোগ নাহে, কিন্তু মোক এই সুযোগ দিছে আৰু জনসাধাৰণে মোক যি মৰম দিছে কোনোবা জনমৰ পুণ্যৰ বাবে এই সুযোগ লাভ কৰিছো ।"

Ajanta Neog and Biswajit Phukan submitted their nominations in Golaghat
ত্ৰিশূল মন্দিৰত সেৱা লৈ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত সেৱা লৈ অজন্তা নেওগেও দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ । গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগে কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু গোলাঘাট সমষ্টিৰ মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলো । বিকশিত অসমৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ালো, লগতে এখন বিকশিত গোলাঘাট এই দুটা আমাৰ লক্ষ্য । বিগত সময়ছোৱাত বিকশিত গোলাঘাটৰ বাবে সামূহিক চেষ্টা চলাইছিলো আৰু আজি এখন সুন্দৰ গোলাঘাট নিৰ্মাণ হৈছে ।"

Ajanta Neog and Biswajit Phukan submitted their nominations in Golaghat
মনোনয়ন দাখিল কৰিলে অজন্তা নেওগে (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মন আছে আৰু গোলাঘাট জিলাত এটা উদ্যোগীকৰণৰ কৰিব পাৰো এই ইচ্ছা আছে । আগন্তুক দিনত আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এই কাম কৰিম আৰু দৈয়াং অঞ্চলৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লক্ষ্য থাকিব । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তি সফল হ'ব নোৱাৰে । মই অতিকৈ সৌভাগ্যবান যে যি গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা মই পাঁচবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলো আৰু দলে আকৌ এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিছে । লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই আগন্তুক দিনত কাম কৰি যাম ।"

