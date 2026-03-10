এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা
বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফৰ ৯ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে ।
Published : March 10, 2026 at 9:34 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী । তাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত তৎপৰতা । প্ৰচাৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনলৈকে শাসক-বিৰোধী উভয় দলেই ব্যাপক ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সমীকৰণটো সমাধান নোহোৱাকৈয়ে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাক লৈ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ দলৰ মাজত কিছু অসন্তুষ্টিৰ ভাব পৰিষ্কাৰ হৈছে । আনহাতে, শাসকীয় দল বিজেপি ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাও অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দল হৈছে এ আই ইউ ডি এফ । বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । সেয়ে এই দলটোৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি থাকে । অৱশ্যে এইবাৰ কোনো মিত্ৰজোঁটত নাই আজমলৰ দলটো । কিন্তু তথাপিও দলটোৱে নিৰ্বাচনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ যে পেলাব সেইটো খাটাং । সেয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থীক লৈ সকলো দলে একপ্ৰকাৰ উদগ্ৰীৱ হৈ আছে । তাৰ মাজতে এ আই ইউ ডি এফে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । ৯ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰি দলটোৱে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীত এক সংবামেলযোগে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বতাধীন এ আই ইউ ডি এফে ৷ প্ৰথমখন তালিকাত ৯ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে দলটোৱে ।
- ৫৬নং ৰূপহীহাট সমষ্টি : আমিনুল ইছলাম (পূৰ্বৰ ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক)
- ২২নং মন্দিয়া সমষ্টি : ৰফিকুল ইছলাম (জনীয়াৰ বিধায়ক)
- ২৫নং পাকা বেতবাৰী সমষ্টি : মিনাক্ষী ৰহমান
- ৫নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টি : আবু তাহেৰ বেপাৰী
- ৭নং গৌৰীপুৰ সমষ্টি : নিজানুৰ ৰহমান
- ১৭নং সৃজনগ্ৰাম সমষ্টি : ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ
- ৫৫নং ধিং সমষ্টি : মতিউৰ ৰহমান
- ১০নং বিলাসীপাৰা সমষ্টি : শ্বাবানা আকতাৰ
- ৫৭নং লাহৰীঘাট সমষ্টি : ছিদ্দিক আহমেদ