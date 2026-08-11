ETV Bharat / politics

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন: সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক অগ্ৰাহ্য এআইইউডিএফৰ

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি উদ্ধাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়োজন এআইইউডিএফৰ সহায়। সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক এআইইউডিএফে সমৰ্থন নিদিয়ে, আমিনুল ইছলামে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।

Nagaon by election 2026
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সংসদীয় সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰাৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে সমষ্টিটো উদ্ধাৰৰ বাবে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে ।

বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিজয়ী হৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পাছতেই খালী হৈ থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ (ETV Bharat Assam)

শাসকীয় বিজেপি দলে লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে সমষ্টিটো উদ্ধাৰক লৈ কংগ্ৰেছ দলটো চিন্তাত পৰা দেখা গৈছে ।

সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে এআইইউডিএফ (AIUDF) দলৰ শৰণাপন্ন হোৱা বুলি দলটোৰ নেতা আমিনুল ইছলামে দাবী কৰিছে । বিগত সময়ত কংগ্ৰেছক সহায় কৰিও এতিয়া AIUDF কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতক বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাৰ কথা আমিনুল ইছলামে স্পষ্ট কৰি দিলে ।

পূৰ্বে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন দিয়াৰ পাছতো কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি AIUDF-ক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ AIUDF নেতা আমিনুল ইছলামে কয়, "ৰিপুণ বৰাই এক আহবান জনাইছে যে বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ স্বাৰ্থত AIUDF-এ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব লাগে ৷ এই ডায়লগটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল । ২০১৯ চনতো কেৱল কংগ্ৰেছক জয়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত AIUDF দলে কলিয়াবৰ আৰু নগাঁৱত প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিল । একমাত্ৰ AIUDF-এ প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবে তেতিয়া নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ জিকিছিল ৷’’

‘‘কংগ্ৰেছে কিন্তু চুক্তি মতে ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত AIUDF-ক সহায় কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু সহায় কৰাৰ বিপৰীতে কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকে ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিক জয়ী কৰালে । বিজেপিক জয়ী কৰাত সহায় কৰিলে, নগাঁও আৰু কলিয়াবোৰত যে আমি কংগ্ৰেছক জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছো তাৰ পৰিণাম স্বৰূপে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত AIUDF - ক পৰাজিত কৰি কংগ্ৰেছে তাত প্ৰাৰ্থী নিদি বিজেপিক জিকাই দিলে । এই কথাবোৰ আমি পাহৰি যোৱা নাই ।’’

‘‘AIUDF দলে এতিয়া প্ৰাৰ্থী দিব নালাগে, কংগ্ৰেছক জয়ী কৰাই দিব লাগে, কংগ্ৰেছক জিকাই কি লাভ দিলে ? কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে লোকসভাৰ মজিয়াত অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যাবোৰক লৈ কেতিয়াবা কিবা মাত মাতি পাইছেনে ?" বিজেপিৰ তৎপৰতা দেখি এতিয়া AIUDF ৰ সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণতে যে দলেটোৱে সমৰ্থন নকৰে কথা এনেদৰে স্পষ্ট কৰি দিলে নেতা আমিনুল ইছলামে ।

লগতে পঢ়ক : অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি

TAGGED:

নগাঁও উপনিৰ্বাচন
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
AIUDF কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতক
AIUDF নেতা আমিনুল ইছলাম
NAGAON BY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.