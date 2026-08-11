নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন: সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক অগ্ৰাহ্য এআইইউডিএফৰ
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি উদ্ধাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়োজন এআইইউডিএফৰ সহায়। সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক এআইইউডিএফে সমৰ্থন নিদিয়ে, আমিনুল ইছলামে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।
Published : August 11, 2026 at 4:49 PM IST
নগাঁও : সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সংসদীয় সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰাৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে সমষ্টিটো উদ্ধাৰৰ বাবে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে ।
বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিজয়ী হৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পাছতেই খালী হৈ থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।
শাসকীয় বিজেপি দলে লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে সমষ্টিটো উদ্ধাৰক লৈ কংগ্ৰেছ দলটো চিন্তাত পৰা দেখা গৈছে ।
সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে এআইইউডিএফ (AIUDF) দলৰ শৰণাপন্ন হোৱা বুলি দলটোৰ নেতা আমিনুল ইছলামে দাবী কৰিছে । বিগত সময়ত কংগ্ৰেছক সহায় কৰিও এতিয়া AIUDF কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতক বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাৰ কথা আমিনুল ইছলামে স্পষ্ট কৰি দিলে ।
পূৰ্বে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন দিয়াৰ পাছতো কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি AIUDF-ক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ AIUDF নেতা আমিনুল ইছলামে কয়, "ৰিপুণ বৰাই এক আহবান জনাইছে যে বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ স্বাৰ্থত AIUDF-এ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব লাগে ৷ এই ডায়লগটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল । ২০১৯ চনতো কেৱল কংগ্ৰেছক জয়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত AIUDF দলে কলিয়াবৰ আৰু নগাঁৱত প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিল । একমাত্ৰ AIUDF-এ প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবে তেতিয়া নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ জিকিছিল ৷’’
‘‘কংগ্ৰেছে কিন্তু চুক্তি মতে ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত AIUDF-ক সহায় কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু সহায় কৰাৰ বিপৰীতে কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকে ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিক জয়ী কৰালে । বিজেপিক জয়ী কৰাত সহায় কৰিলে, নগাঁও আৰু কলিয়াবোৰত যে আমি কংগ্ৰেছক জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছো তাৰ পৰিণাম স্বৰূপে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত AIUDF - ক পৰাজিত কৰি কংগ্ৰেছে তাত প্ৰাৰ্থী নিদি বিজেপিক জিকাই দিলে । এই কথাবোৰ আমি পাহৰি যোৱা নাই ।’’
‘‘AIUDF দলে এতিয়া প্ৰাৰ্থী দিব নালাগে, কংগ্ৰেছক জয়ী কৰাই দিব লাগে, কংগ্ৰেছক জিকাই কি লাভ দিলে ? কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে লোকসভাৰ মজিয়াত অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যাবোৰক লৈ কেতিয়াবা কিবা মাত মাতি পাইছেনে ?" বিজেপিৰ তৎপৰতা দেখি এতিয়া AIUDF ৰ সহায় বিচৰা কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণতে যে দলেটোৱে সমৰ্থন নকৰে কথা এনেদৰে স্পষ্ট কৰি দিলে নেতা আমিনুল ইছলামে ।