তেলে পানীয়ে মিলি একাকাৰ ! ৰ‍াজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োলৈ সমৰ্থন এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কৰ

প্ৰমোদ বড়োৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ২০ গৰাকী সমৰ্থক বিধায়কৰ তালিকাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ নামো আছে ।

AIUDF Supports NDA Candidate Pramod Boro For Rajya Sabha In Assam
প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে (Pramod Boro's FB Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : বড়োলেণ্ডৰ ৰাজনীতি এৰি দিল্লীলৈ যোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো । উচ্চ সদনলৈ যোৱাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে । শেহতীয়া বি টি চি নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা প্ৰমোদ বড়ো এতিয়াও বিজেপিৰ সৈতে এন ডি এত মিত্ৰতাত আছে ।

বিজেপিৰ দুই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী যোগেন মহন আৰু তেৰছ গোৱালাৰ সৈতে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়ে । ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে আজি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।

প্ৰমোদ বড়োলৈ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ সমৰ্থন (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰমোদ বড়োৰ এই মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ২০ গৰাকী সমৰ্থক বিধায়কৰ তালিকাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ নামো আছে । প্ৰমোদ বড়োৰ মনোনয়নত স্বাক্ষৰ কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ তিনিজন বিধায়কৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে । তেওঁলোক আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অৱশ্যে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কোনো বিধায়কৰে নাম সদৰী নকৰিলে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়োক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বিজেপিৰ আন নেতা-বিধায়কসকলে সংগ দিয়ে । সংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "মনোনয়ন পত্রত ২০ জন বিধায়কে চহী কৰিছে । নামবোৰ পাই যাব । যিসকলে চহী কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "বি টি চিত ১৫ খন আসনত আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । মিত্রতাৰ বিষয়ত কাইলৈ আৰু পৰহি আলোচনা কৰা হ'ব । বড়োলেণ্ডত পাঁচ বছৰ আমাৰ চৰকাৰ আছিল । বড়োলেণ্ডৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ৰাইজৰ সমৰ্থন আমাৰ পক্ষত আছে । ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি কাম কৰি আছো । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ পাছতেহে জনাব পৰা যাব ।"

AIUDF Supports NDA Candidate Pramod Boro For Rajya Sabha In Assam
ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে (Pramod Boro's FB Page)

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফ দলে সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে বুলি দাবী তুলি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ালে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কে ।

ইফালে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত এ আই ইউ ডি এফ দলে বৃহস্পতিবাৰে বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা আৰু আব্দুল আজিজক ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে । অৱশ্যে দলে নিলম্বন কৰিলেও বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই অগপত যোগদান কৰাৰ উদ্দ্যেশে নিজেই এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰে ।

সেইদৰে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰেও এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এ আই ইউ ডি এফত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক খহনীয়া ।

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন 2026
প্ৰমোদ বড়োলৈ AIUDFৰ বিধায়কৰ সমৰ্থন
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ
ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নপত্ৰ
বিজেপিৰ সৈতে এন ডি এত মিত্ৰতা

