তেলে পানীয়ে মিলি একাকাৰ ! ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োলৈ সমৰ্থন এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কৰ
প্ৰমোদ বড়োৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ২০ গৰাকী সমৰ্থক বিধায়কৰ তালিকাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ নামো আছে ।
Published : March 5, 2026 at 5:33 PM IST
গুৱাহাটী : বড়োলেণ্ডৰ ৰাজনীতি এৰি দিল্লীলৈ যোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো । উচ্চ সদনলৈ যোৱাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে । শেহতীয়া বি টি চি নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা প্ৰমোদ বড়ো এতিয়াও বিজেপিৰ সৈতে এন ডি এত মিত্ৰতাত আছে ।
বিজেপিৰ দুই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী যোগেন মহন আৰু তেৰছ গোৱালাৰ সৈতে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়ে । ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে আজি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰমোদ বড়োৰ এই মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ২০ গৰাকী সমৰ্থক বিধায়কৰ তালিকাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ নামো আছে । প্ৰমোদ বড়োৰ মনোনয়নত স্বাক্ষৰ কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ তিনিজন বিধায়কৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে । তেওঁলোক আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অৱশ্যে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কোনো বিধায়কৰে নাম সদৰী নকৰিলে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়োক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বিজেপিৰ আন নেতা-বিধায়কসকলে সংগ দিয়ে । সংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "মনোনয়ন পত্রত ২০ জন বিধায়কে চহী কৰিছে । নামবোৰ পাই যাব । যিসকলে চহী কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "বি টি চিত ১৫ খন আসনত আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । মিত্রতাৰ বিষয়ত কাইলৈ আৰু পৰহি আলোচনা কৰা হ'ব । বড়োলেণ্ডত পাঁচ বছৰ আমাৰ চৰকাৰ আছিল । বড়োলেণ্ডৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ৰাইজৰ সমৰ্থন আমাৰ পক্ষত আছে । ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি কাম কৰি আছো । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ পাছতেহে জনাব পৰা যাব ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফ দলে সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে বুলি দাবী তুলি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ালে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কে ।
ইফালে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত এ আই ইউ ডি এফ দলে বৃহস্পতিবাৰে বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা আৰু আব্দুল আজিজক ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে । অৱশ্যে দলে নিলম্বন কৰিলেও বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই অগপত যোগদান কৰাৰ উদ্দ্যেশে নিজেই এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰে ।
সেইদৰে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰেও এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এ আই ইউ ডি এফত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক খহনীয়া ।