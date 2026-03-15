অসমৰ মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টিতহে নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ আছে কংগ্ৰেছ: আমিনুল ইছলাম

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিতহে কংগ্ৰেছ তৎপৰ হোৱাৰ অভিযোগ ।

AIUDF MLA Aminul Islam expresses reaction against Congress in Nagaon
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 1:00 PM IST

নগাঁও : কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ সৰৱ হৈ পৰে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম । কংগ্ৰেছে কেৱল সংখ্যলাঘু অধ্যুষিত ২২ টা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ।

বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টিতহে নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ আছে কংগ্ৰেছ । এইকেইটা সমষ্টিৰ বাহিৰে অন্য সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্ব নাই । বাকী ১০৪ টা সমষ্টি তেওঁলোকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক এৰি দিছে । এতিয়া ২২ টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি চৰকাৰ কৰিব বিচাৰিছে । এইকেইটা সমষ্টিৰ চাৰি পাঁচটা সমষ্টিৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফক আঁতৰাই চৰকাৰ কৰিব বুলি ভাবি আছে কংগ্ৰেছে ।"

একালৰ সতীৰ্থ কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ অগপ যোগদান সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয়, "কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা পূৰ্বৰ পৰাই শাসকীয় দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল । যাৰ বাবে তেওঁক আমাৰ দলে পূৰ্বৰ পৰাই একাষৰীয়া কৰি ৰখাৰ উপৰিও আন দুজনক নিলম্বন কৰি ৰাখিছিলোঁ । এইকেইজন আমাৰ দলৰ আৱৰ্জনা আছিল । এতিয়া আৱৰ্জনামুক্ত হৈ আমাৰ দলটো অধিক শক্তিশালী হৈছে । হিন্দু-মুছলমান সকলোৰে অধিকাৰৰ বাবে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব । প্ৰয়োজনত আমি জে'ললৈ যাবলৈয়ো ভয় নকৰোঁ ।”

ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছত সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে ভোটাৰক ঠিয় কৰাই, এ আই ইউ ডিফৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ।

