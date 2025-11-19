ETV Bharat / politics

আমিনুল ইছলামে কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব : বদৰুদ্দিন আজমল

নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বিধায়ক আমিনুল ইছলামক সাক্ষাৎ এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ।

AJMAL MEETS AMINUL ISLAM
আমিনুল ইছলামে কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব : বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 3:59 PM IST

নগাঁও : পহলগাম কাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি কাৰাগাৰৰ আলহী হৈ থকা ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নগাঁৱত উপস্থিত হয় দলটোৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল । বুধবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক সাক্ষাৎ কৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে । বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ কাৰাগাৰত ৬ মাহৰ অধিক সময় বন্দী হৈ আছে বুলি অভিযোগ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, "প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কটাই প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ । দ্বিতীয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বন্দী কৰি ৰখা বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ন্যায় বিচাৰিম । ৰাজনৈতিকভাৱে বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এন এছ এৰ ধাৰা ৰুজু কৰা কাৰ্যত আমি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম । আমিনুল ইছলামৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী জড়িত আমিনুলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত ।"

আমিনুল ইছলামে কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব : বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat)

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "পূৰ্বে বহু নেতাই জে'লৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়লাভ কৰিছে । আমিনুল ইছলামেও কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । আমিনুলক কাৰাগাৰত ৰখাৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰা বিধায়ক এইবাৰ শেষ হৈ যাব ।"

এআইএমআইএমৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ সৈতে যোগাযোগ সন্দৰ্ভত আজমলে কয়, "আমি ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণহে জনাইছোঁ । আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ওৱেইছিৰ ওচৰলৈ গৈ অসমত একেলগে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব । আমাৰ মিত্ৰতাৰ কথা শুনিয়েই টোপনি নোহোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ । কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ এজেণ্ট । ৰকিবুল, গৌৰৱ বিজেপিৰ ১০৮ । অখিল গগৈও বিজেপিৰ এজেণ্ট । বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে । আমি কংগ্ৰেছৰ সৈতে কোনো কাৰণত মিত্ৰতা নকৰোঁ । আমি নিৰ্বাচন নেখেলিলেও মুছলমানৰ ১০০ শতাংশ ভোট লৈও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ বনাব পাৰিব নেকি ?"

এছ আৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এছ আৰৰ নামত আন ৰাজ্যত নতুন ভোটাৰৰ নাম নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । আমাৰ ইয়াত এয়া কৰিব নিদিওঁ ।" বুধবাৰে নগাঁও কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক সাক্ষাৎ কৰি মুক্তিৰ দাবী জনাই দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে । আজমলক কাৰাগাৰৰ সন্মুখলৈ দলৰ কেইবাগৰাকী নেতা আৰু সমৰ্থকে সংগ দিয়ে । কাৰাগাৰৰ বাহিৰত দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলে আমিনুল ইছলামৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে ।

