এ আই ইউ ডি এফৰ ছয়জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

এ আই ইউ ডি এফৰ ছয়জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
এতিয়ালৈকে এ আই ইউ ডি এফ দলে ২৭ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে ।
Published : March 19, 2026 at 9:19 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ দলে । ৯ মাৰ্চত ৯ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে এ আই ইউ ডি এফ দলে ১২ জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে এ আই ইউ ডি এফ দলে ছয়জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । এতিয়ালৈকে এ আই ইউ ডি এফ দলে ২৭ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে ।
বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি ১২ নং জলেশ্বৰ সমষ্টিত শ্বেখ শ্বাহ আলম, ৯ নং বীৰছিং জাৰুৱাত আলী আকবৰ মিঞা, ১১ নং মানকাচৰত আব্দুল ছালাম শ্বাহ, ২১ নং ভবানীপুৰ-সৰভোগত ফাৰহাদ আলী, ১১৯ নং সোণাইত মিনাৰ হুছেইন মাজাৰভূঞা আৰু ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত চৌধুৰী হিব্বুৰ ৰাছেল উছামা মাবৰুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক এ আই ইউ ডি এফ দলে নিলম্বন কৰাৰ লগতে দলো ত্যাগ কৰিছিল ।
ইফালে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা দুখন তালিকা অনুসৰি ৬২ নং বিন্নাকান্দি সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল, ১৪ নং পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত হাফিজ বছিৰ আহমেদ, ৮ নং ধুবুৰী সমষ্টিত নজৰুল হক, ৫১ নং দলগাঁও সমষ্টিত মজিবুৰ ৰহমান, ২৩ নং চেঙা সমষ্টিত আশ্ৰাফুল হুছেইন, ৫৮ নং চামগুৰি সমষ্টিত আব্দুল আজিজ, ১২৪ নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ছিহাব উদ্দিন, ২৭ নং ছমৰীয়া সমষ্টিত ইমদাদ হুছেইন, ৬ নং গোলকগঞ্জ সমষ্টিত জমশ্বেৰ তালুকদাৰ, ২০ নং বিজনী সমষ্টিত মোসুখা বসুমতাৰী, ৬১ নং ৰহা সমষ্টিত মুকুট দাস আৰু ১২৬ নং ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিত ডাঃ অনুপ কুমাৰ দাস তালুকদাৰ, ৰূপহীহাটত আমিনুল ইছলাম, মন্দিয়াত হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম, পাকা বেতবাৰীত মিনাক্ষী ৰহমান, গৌৰীপুৰত নিজানুৰ ৰহমান, শ্ৰীজনগ্ৰামত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ, ধিঙত মতিউৰ ৰহমান, বিলাসীপাৰাত সাভানা আকটাৰ আৰু লাহৰীঘাটত ছিদ্দিক আহমেদক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ৷
