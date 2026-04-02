অসমৰ মুছলমানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজমলক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান ওৱেইছিৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুছলমান পৰিয়ালক অত্যাচাৰ চলাই আছে বুলি ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷
By ANI
Published : April 2, 2026 at 2:19 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে অসমত এ আই ইউ ডি এফৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় এ আই এম আই এম ৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এ আই এম আই এম ৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কয়, অসমত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কয়," বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিব, সেয়ে আজমলক সমৰ্থন কৰক ৷"
ওৱেইছিয়ে পুনৰ কয়, "যেতিয়ালৈকে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্বা শৰ্মা থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলি থাকিব ৷ কংগ্ৰেছে বিজেপিক ৰোধ কৰাত বিফল হৈছে ৷ আজিৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু বিজেপি ক্ষমতাত থকাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছ ৷"
অসমত চলা উচ্ছেদৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰ্তমানলৈকে অসমত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ মুছলমান পৰিয়ালক চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰি গৃহহীন কৰিলে ৷ দুখীয়া মুছলমান পৰিয়ালক অত্যাচাৰ চলাইছে হিমন্ত চৰকাৰে ৷ সেয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ হ'লে বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থন কৰিব লাগিব ৷ তেওঁ উচ্ছেদিত তথা গৃহহীন মুছলমান পৰিয়ালক সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ আজমল সদায় সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ লগত আছে ৷"
উল্লেখ্যে যে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ওৱেইছিয়ে ৷ নিৰ্বাচৰ প্ৰাকক্ষণত অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগেৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসমৰ ৰাজনীতি ৷
