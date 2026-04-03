এআইইউডিএফৰ সৈতে মিলিহে এইবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব : ওৱেইছিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী
এআইইউডিএফ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ, বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা, কংগ্ৰেছ দলক বিজেপিৰ 'এ টীম' আখ্যা ওৱেইছিৰ ।
Published : April 3, 2026 at 4:52 PM IST
গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰাৰ ধোপতলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ । এআইইউডিএফ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ, বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা ওৱেইছিৰ । কংগ্ৰেছ দলক বিজেপিৰ 'এ-টীম' আখ্যা ওৱেইছিৰ ।
শুকুৰবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধোপতলা এফ আৰ হাইস্কুলত এআইইউডিএফ দলৰ বৃহৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে । সাংসদ ওৱেইছিয়ে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদৰ নামত মুছলমানক গৃহহীন কৰিছে । মুছলমানসকলৰ ওপৰত উচ্ছেদৰ নামত যি হাৰাশাস্তি কৰি আছে, ইয়াৰ বাবে দায়ী কেৱল কংগ্ৰেছ দল । অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা অৱস্থাত উচ্ছেদৰ কাৰণে এখন সুকীয়া আইন বনাইছিল আৰু সেই আইনৰ বাবেই বৰ্তমানৰ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলে অসমৰ প্রান্তে প্রান্তে উচ্ছেদ চলাইছে ।"
লগতে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দল আৰু কংগ্ৰেছক নিৰ্বাচনত পৰাভূত কৰিবলৈ সংখ্যালঘু ৰাইজক এআইইউডিএফ দলক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ লগতে কয়, "মুছলমানৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ উত্তৰ ভোট দি দিব লাগিব, মুছলমানৰ ওপৰত চলোৱা বুলড'জাৰৰ উত্তৰ ভোটেৰে দিব লাগিব ।"
ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত ওৱেইছিয়ে কয়, "অসমত তিনি হাজাৰকৈ পৰিয়ালক অবৈধভাৱে এইখন চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে । যিসকলৰ ওপৰত এইখন চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে সেইসকল লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ খহনীয়াৰ কৱলত পৰি বিভিন্ন ঠাইত আশ্ৰয় লৈছিল । এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসমত কোনেও সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে । এআইইউডিএফ দলৰ সৈতে মিলিহে চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "এআইইউডিএফ দলক লগত লৈ চৰকাৰৰ গঠন হ'লে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলে ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমি প্ৰদান কৰিব আৰু ভূমিহীন লোকক কোনেও যাতে ভৱিষ্যতে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে আজমলে তাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।"
ইফালে ৰিক্সাৱালাক ভাৰা কমকৈ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া মন্তব্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত ইমান ঘৃণা কিয় ? তেওঁ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু হিংসা বিয়পায় ।"