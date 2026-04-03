কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট দিয়া : ধুবুৰীত ওৱেইছিৰ মন্তব্য

কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট দিয়া : ধুবুৰীত ওৱেইছিৰ মন্তব্য
শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ধুবুৰীত উপস্থিত হয় আছাদুদ্দিন ওৱেইছি । ধুবুৰী সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক নজৰুল হকৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
Published : April 3, 2026 at 6:35 PM IST
ধুবুৰী : "ইনছা-আল্লাহু তা-আলা, এদিন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিসকল লোকক ঘৰৰ পৰা বেঘৰ কৰি থকা হৈছে, যিসকলক হত্যা কৰি থকা হৈছে, ইনছা-আল্লাহু তা-আলা আল্লাই এদিন ইয়াৰ ফল আপোনালোকক দেখুৱাব । আজি আমাক দমন কৰি থকা হৈছে, ইনছা-আল্লাহু তা-আলা এদিন আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখলৈ আহি ক'ব আমাক সহযোগ কৰক । সেই দিন আহিব । আৰু ইনছা-আল্লাহু তা-আলা আপোনালোকে ৯ তাৰিখৰ দিনা তলা-ছাবিৰ বুটাম টিপক, কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট দিয়াৰ সমান । বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এআইইউডিএফ আপোনালোকৰ কণ্ঠ, তেওঁলোকক সফল কৰক ।" বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক উদাত্ত কণ্ঠৰে সমালোচনা কৰি ধুবুৰীত এআইইউডিএফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ।
এআইইউডিএফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বৰ্তমান অসমত আছে এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছি । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ সাংসদজনে এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাই আছে । শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ধুবুৰীত উপস্থিত হয় ওৱেইছি । নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "ভাৰতৰ ৰাজনীতিত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে নিজ নিজ প্ৰাপ্য পাব লাগে । কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপিয়ে হওক, তৰুণ গগৈ হওক বা গৌৰৱ গগৈ, এওঁলোকে কেতিয়াও সংখ্যালঘু নেতা হোৱাটো নিবিচাৰে । কংগ্ৰেছে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা ভোট লৈছিল ।"
আনহাতে, বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ওৱেইছিয়ে কয়, "সংসদত বদৰুদ্দিন আজমলৰ অভাৱ মই অনুভৱ কৰোঁ । বদৰুদ্দিন আজমল সংসদত থাকিলে ৱাকফ বিল পাছ কৰিব নোৱাৰিলহেঁতেন । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰুধিবলৈ হ'লে এআইইউডিএফক ভোট দিয়ক ।"
ইফালে কংগ্ৰেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি ওৱেইছিয়ে কয় যে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে বিজেপিক ভোট দিয়া । ৰকিবুল হুছেইনকো তীব্ৰ সমালোচনা ওইৱেছিৰ । তেওঁ কয়, ৰকিবুল হুছেইনে সংসদত উচ্ছেদৰ কথা ন'কৈ কেৰম খেলৰ কথা কয় । ইফালে ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলং আজমলে কৰিছিল বুলিও ওৱেইছিৰ মন্তব্য ।
উপস্থিত ৰাইজলৈ তেওঁৰ আহ্বান, "এআইইউডিএফক ভোট দিবলৈ আপোনালোকৰ পৰা ভোট ভিক্ষা মাগিছোঁ । আপোনালোকে এআইইউডিএফক ভোট দিব ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ওৱেইছিৰ সকীয়নী, "আমি বাংলাদেশী নহয় । ১৫০ বছৰৰ পৰা ইয়াত আছোঁ আৰু ইয়াতেই থাকিম । আমি মৰিবলৈ সাজু । আমি কাকো ভয় নকৰোঁ । বদৰুদ্দিন আজমলে ২৫-৩০ আসন লাভ কৰিলে আজমলৰ বাদ দি কোনেও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ।"
জুবিন গাৰ্গয়ে ন্যায় কেতিয়া লাভ কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰশ্ন ওৱেইছিৰ ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত ওৱেইছিয়ে কয়, "মানুহে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে এআইইউডিএফক ভোট দিব । তেওঁলোকে অন্যায়, অবিচাৰ, অত্যাচাৰক শেষ কৰিব বিচাৰে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই । কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে বিজেপিৰ লাভ হোৱা । আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ-টীম । আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছৰ লোকসকল বিজেপিলৈ দৌৰিছে । সেই কাৰণে এআইইউডিএফৰ নেতৃত্বক মজবুত কৰক ।" উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মতিৰচৰত এআইইউডিএফৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সভাত উপস্থিত থাকে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নজৰুল হক, গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জমছেৰ তালুকদাৰ আৰু পৰ্বতঝোৰাৰ প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰী ।