কেৰালা ষ্ট'ৰী চোৱাসকলৰ জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমা চাবলৈ আহৰি নাই কিয় ? মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ

জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপভোগ নকৰা সন্দৰ্ভত সমালোচনা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদকৰ ।

AICC Secretary Bikash Upadhyay
নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 8:34 PM IST

মৰাণ: বিজেপিৰ কেইটা চেহেৰা ? মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰা নাই কিয় ? এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্ত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ে ।

জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি চাবলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলক ছুটী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই আহিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে খোৱাং সমষ্টিৰ কোটোহাত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্ত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ে ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় (ETV Bharat Assam)

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুটা চেহেৰা আৰু দুটা কথা কয় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জন্মু কাশ্মীৰ ফাইল আৰু কেৰালা ষ্ট'ৰী ছবি চাবলৈ মানুহক লাইন লগাই দিছিল । সকলো মন্ত্ৰী-বিধায়কক ছবি দুখন চাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ছুটী দিছিল । কাশ্মীৰ ফাইল আৰু কেৰালা ষ্ট'ৰীয়ে সম্বন্বয়ৰ কথা কোৱা নাছিল । জাতি আৰু ধৰ্মক লৈ বিভেদৰ কথা কৈছিল । আনহাতে আজি সমগ্ৰ দেশতেই জুবিন গাৰ্গৰ ছবি চাই আছে; কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ বোলছবিখন চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময় নোহোৱা হৈছে ।"

"জুবিন গাৰ্গক ৰাজ্যবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ছবিখন চোৱাৰ পিছতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে; কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গুৰুত্ব নাই । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ছবি চাবলৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁৰ অসমৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে । অসমৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া কাম; কিন্তু ৰাইজৰ আৱেগক লৈ গুৰুত্ব নাই ।" তত্ত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ে এইদৰে কয় ।

কেতিয়া হ'ব বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ?

'২৬ ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামিবলৈ সাজু খোৱাং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মী । খোৱাঙৰ কোটোহাত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায়ৰ উপস্থিতিত আজি অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক সভা । বৰবৰুৱা আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত এক কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত কৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে ৰাজনৈতিক যুঁজৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মী সকলে ।

কংগ্ৰেছে এতিয়া দল শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব দিছে :

এই সভাত তত্ববধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ে খোৱাং সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দলীয় কৰ্মীসকলক ।‌ সভাখনত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদকগৰাকীৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱকুমাৰ চেতিয়া, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগ, ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি বিপুল ৰাভা আদি উপস্থিত থাকে ।‌ এই অনুষ্ঠানতে তত্ত্বাৱধায়ক উপাধ্যায়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মিত্ৰতা দলৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে হ'ব । আগন্তুক দিনত এই বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছে এতিয়া দল শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে ।‌"

