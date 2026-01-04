ETV Bharat / politics

অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাচনিত শেষ মোহৰ মাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে

কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে ঘোষণা কৰিলে ৫ ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিৰ নাম ।

AICC Screening Committee declared, Priyanka Gandhi will lead Assam Screening Committee
অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাচনিত শেষ মোহৰ মাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

January 4, 2026

গুৱাহাটী: আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ । কংগ্ৰেছ দলে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম পদক্ষেপ । বিধানসভা নিৰ্বাচন উন্মুখ দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি কমিটী ৷ কেৰালা, অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু পশ্চিম বংগত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে স্ক্ৰীনিং কমিটীসমূহ গঠন কৰিছে এ আই চি চি চিয়ে । শনিবাৰে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে ঘোষণা কৰে এই স্ক্ৰীণিং কমিটীসমূহ ।

অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতি (স্ক্ৰীণিং কমিটী)ৰ নেতৃত্ব দিব ৰাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী, সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । এককথাত অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দি শেষ মোহৰ লগাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা (AICC)
কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে ঘোষণা কৰা ৫ ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতি (AICC)

৫ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত অসমৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ বাবে অগ্নিপৰীক্ষা স্বৰূপে বিবেচিত হৈছে ৷ কিয়নো কেৰালাৰ লগতে অসমৰ ফলাফলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যতৰ গতিধাৰা । অসমৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ মূল দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক অৰ্পণ কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

অসমৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:

প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam GFX)
  • প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা (অধ্যক্ষ)
  • সপ্তগিৰি শংকৰ উলাকা (সদস্য)
  • ইমৰাণ মাছুদ (সদস্য)
  • ছিৰিভেলা প্ৰসাদ (সদস্য)

কেৰালাৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:

কেৰালাত প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam GFX)
  • মধুসূধন মিস্ত্ৰী (অধ্যক্ষ)
  • ডাঃ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইন (সদস্য)
  • নীৰজ ডাংগী (সদস্য)
  • অভিষেক দত্ত (সদস্য)

তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:

তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam GFX)
  • টি. সিং দেও (অধ্যক্ষ)
  • ডঃ যশোমতী ঠাকুৰ (সদস্য)
  • জি.চি. চন্দ্ৰশেখৰ (সদস্য)
  • অনিল কুমাৰ যাদৱ (সদস্য)

পশ্চিম বংগৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:

পশ্চিম বংগত প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam GFX)
  • বি.কে. হৰিপ্ৰসাদ (অধ্যক্ষ)
  • ডাঃ মহম্মদ জাৱেদ (সদস্য)
  • ড৹ মমতা দেৱী (সদস্য)
  • বি.পি. সিং (সদস্য)

ইয়াৰ লগতে, সাধাৰণ সম্পাদক/ভাৰপ্ৰাপ্ত দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, বিৰোধী দলপতি, এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত সংলগ্ন এ আই চি চিৰ সম্পাদকসকল নিজ নিজ ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিসমূহৰ সদস্য হ'ব ।

