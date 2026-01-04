অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাচনিত শেষ মোহৰ মাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে

অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাচনিত শেষ মোহৰ মাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে
কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে ঘোষণা কৰিলে ৫ ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিৰ নাম ।
Published : January 4, 2026 at 8:28 AM IST
গুৱাহাটী: আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ । কংগ্ৰেছ দলে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম পদক্ষেপ । বিধানসভা নিৰ্বাচন উন্মুখ দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি কমিটী ৷ কেৰালা, অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু পশ্চিম বংগত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে স্ক্ৰীনিং কমিটীসমূহ গঠন কৰিছে এ আই চি চি চিয়ে । শনিবাৰে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে ঘোষণা কৰে এই স্ক্ৰীণিং কমিটীসমূহ ।
অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতি (স্ক্ৰীণিং কমিটী)ৰ নেতৃত্ব দিব ৰাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী, সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । এককথাত অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দি শেষ মোহৰ লগাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।
৫ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত অসমৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ বাবে অগ্নিপৰীক্ষা স্বৰূপে বিবেচিত হৈছে ৷ কিয়নো কেৰালাৰ লগতে অসমৰ ফলাফলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যতৰ গতিধাৰা । অসমৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ মূল দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক অৰ্পণ কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
অসমৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:
- প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা (অধ্যক্ষ)
- সপ্তগিৰি শংকৰ উলাকা (সদস্য)
- ইমৰাণ মাছুদ (সদস্য)
- ছিৰিভেলা প্ৰসাদ (সদস্য)
কেৰালাৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:
- মধুসূধন মিস্ত্ৰী (অধ্যক্ষ)
- ডাঃ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইন (সদস্য)
- নীৰজ ডাংগী (সদস্য)
- অভিষেক দত্ত (সদস্য)
তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:
- টি. সিং দেও (অধ্যক্ষ)
- ডঃ যশোমতী ঠাকুৰ (সদস্য)
- জি.চি. চন্দ্ৰশেখৰ (সদস্য)
- অনিল কুমাৰ যাদৱ (সদস্য)
পশ্চিম বংগৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিখন:
- বি.কে. হৰিপ্ৰসাদ (অধ্যক্ষ)
- ডাঃ মহম্মদ জাৱেদ (সদস্য)
- ড৹ মমতা দেৱী (সদস্য)
- বি.পি. সিং (সদস্য)
ইয়াৰ লগতে, সাধাৰণ সম্পাদক/ভাৰপ্ৰাপ্ত দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, বিৰোধী দলপতি, এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত সংলগ্ন এ আই চি চিৰ সম্পাদকসকল নিজ নিজ ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিসমূহৰ সদস্য হ'ব ।