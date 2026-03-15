এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক খেদি কংগ্ৰেছক শাসনৰ গাদীত বহুৱাব, কংগ্ৰেছে নেতাৰ দাবী

"মোদীয়ে দিনটোৰ ১৮ ঘণ্টাই মিছা কথা কয়, হিমন্ত বিশ্বই আকৌ ২৪ ঘণ্টাই মিছা কথাতে ডুবি থাকে ।" কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ গুৰুতপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

Published : March 15, 2026 at 8:59 PM IST

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এ আই চি চিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাৰ সংবাদমেল । সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমলৈ আহি কংগ্ৰেছক লৈ বহুত কিবাকিবি কথাই কৈছে । সমগ্ৰ দেশতে আজি ইন্ধনৰ অভাৱ দেখা গৈছে । জনতাই ৰন্ধন গেছৰ বাবে শাৰী পাতি ৰৈ আছে। তেনে এক সময়ত তেখেতে কোনখন মুখ লৈ অসমলৈ ভোট বিচাৰি আহিছে । এনে পৰিস্থিতিতো যিয়ে ভোট বিচাৰিবলৈ সাহস কৰে সেইজন লোক আচলতে একেবাৰে নিৰ্লজ্জ হ’ব লাগিব ।"

দেওবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুদিনীয়া চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহি আওপকীয়াকৈ ভোট বিচৰা বুলি অভিযোগ কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

সংবাদমেলত পৱন খেৰাই কয়, "য’তেই নিৰ্বাচন থাকে তালৈকে মোদীয়ে ঢপলিয়াই যায় । নিৰ্বাচন নাথাকিলে, কোনো দুৰ্যোগ বা সমস্যা হ’লে তালৈকে ভুলতো নাযায় । বানপানীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ নাহে । অসমৰ বিপদৰ সময়ত মোদীয়ে অসমলৈ খবৰ কৰিবলৈ নাহে । মোদী মণিপুৰলৈকো নাহিল নিৰ্বাচন নাই বাবে । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ সময় আহি পালেই মোদী মণিপুৰলৈকো দৌৰি আহিব ।’’

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, "আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱস্থা এনে হৈছে যে ভাৰতৰ শিশু এটিয়েও কয় যে মোদীয়ে যদি কিবা কৈছে তেন্তে মিছা কথাই কৈছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২৪ হাজাৰ কোটি, ২৫ হাজাৰ কোটিৰ কথা কৈছিল । কিন্তু নিৰ্বাচন গ’লেই ২৪ হাজাৰ কোটি, ২৫ হাজাৰ কোটিৰ ২৪ আৰু ২৫ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু থাকিব কেৱল শূন্য কেইটা । শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱা ২৪ হাজাৰ কোটিৰ পিছত কিমান শূন্য থাকে সেয়া কংগ্ৰেছে নাজানে বুলি কৈছিল । হয়, আমি নাজানো, কাৰণ ইমান ধন আপোনাৰ দল আৰু আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলেহে লাভ কৰে । প্ৰতাৰণা কৰাতো, মিছা কথা কোৱাতো মোদীৰ স্বভাৱ হৈ গৈছে। মোদীৰ বাবে আজি সমগ্ৰ দেশ লজ্জানত হ’বলগীয়া হৈছে ।"

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে কয়, "বিৰোধী হিচাপে প্ৰকৃত সত্যবোৰ জনতাৰ আগত কংগ্ৰেছে উদঙাই দিব । কংগ্ৰেছে নিচুকণি গীত গাই, মিঠা মিঠা কথা কৈ মোদী আৰু বিজেপি দলৰ মন ভাল লগাবলৈ বহি থকা নাই । কংগ্ৰেছ দল কাৰো হাতৰ পুতলা হৈ পৰা নাছিল আৰু কোনোদিনে কাৰো হাতৰ পুতলা হ’বলৈকো নাযায় ৷ বিপৰীতে এপষ্টিন ফাইলৰ ভয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীহে আমেৰিকাৰ হাতৰ পুতলা হৈ পৰিছে। মোদী এপষ্টিন গেঙৰ হাতৰ পুতলা হৈ পৰিছে ।’’

কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এল পি জিৰ দাম কেতিয়াবা ২০ টকাও বৃদ্ধি পাইছিল তেতিয়া বিজেপিৰ নেতাই চিলিণ্ডাৰ লৈ ৰাস্তালৈ আহি প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৷ আজি চিলিণ্ডাৰ দাম এদিনতে ৬৩ টকা বাঢ়িছে । তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ লাজ লগা নাই । দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে । দেশত আজি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান শোচনীয় হৈ পৰিছে যে সেইবোৰৰ বিষয়ে ক’বলৈ তেওঁৰ সাহস নাই, সেয়ে কংগ্ৰেছক গালি দিয়েই ভাষণ দিবলগীয়া হৈ আছে ।"

খেৰাই পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ চাহ উদ্যোগক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত গুৰুত্বপূূৰ্ণ স্থানত অধিষ্ঠিত কৰিছিল । বিপৰীতে বিজেপি দলে অসমৰ চাহ উদ্যোগক যোৱা ১০ বছৰত নিঃশেষ কৰি পেলালে । যদি চাহ বাগিচাৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইমানেই দৰদ আছে তেন্তে চাহ জনগোষ্ঠীক কিয় জনজাতিকৰণ কৰিম বুলিও আজিলৈকে নকৰিলে । বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগকো হাতৰ পুতলা কৰি পেলাইছে । বিজেপিয়ে চল-চাতুৰীৰে যিমানেই যি চেষ্টা নকৰক কিয়, অসমৰ জনতাই এইবাৰ অসমৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাই পেলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ থৈছে ।"

বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কাম-কাজত জনতা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অসমৰ জনতাই পৰিৱৰ্তন আনিব বুলিও কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চোকা সমালোচনা কৰি কয়, "যদি মোদীয়ে দিনটোৰ ১৮ ঘণ্টা মিছা কথা কয়, হিমন্ত বিশ্বই আকৌ ২৪ ঘণ্টাই মিছা কথাতে ডুবি থাকে । আনকি শুই থকা সময়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কেনেকৈ ক’ব পাৰি তাকেই ভাবি থাকে । এনেকুৱা এজন মিছলীয়া লোক কোনো ৰাজ্যতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ দুৰ্ভাগ্য আছিল বাবে তেনে এজন লোক মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল আৰু এতিয়া ভাগ্য সলনি হ’বলৈ গৈ আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমি ভয় নকৰো । তেওঁ ক’লৈকে পুলিচ পঠিয়াই দিয়ে দিয়ক। আমি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলো । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতো নতুনকৈ সংঘী হৈছে । আমি কথাবোৰ কৈয়েই যাম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ''হিমন্ত ভ্ৰষ্ট শৰ্মা’’ আখ্যা দি কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "এইটো মাহেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অন্তিমটো মাহ ।" ইফালে টিকট নাপাই একাংশ নেতাই দলত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পৱন খেৰাই কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকট নাপালে কিছুমান নেতাই মন বেয়া কৰে আৰু কিছুমানে দল ত্যাগ কৰে । ইয়াত আচৰিত হ’বলগীয়া একো নাই ।"

কংগ্ৰেছৰ ৩০ জন প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মতে দিব বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত পৱন খেৰাই কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে বেয়া অৱস্থা হৈছে যে তেওঁ বিজেপিৰ টিকটেই ভালকৈ দিব পৰা নাই, তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছে। আৰ এছ এছৰ এখন পৃথক তালিকা আছে, সোণোৱালৰ এখন তালিকা আছে। বিজেপিৰ আৰু দুজন নেতাই নিজাকৈ তালিকা লৈ ঘূৰি আছে ।"

আনহাতে দহ-পোন্ধৰ দিন ইডি আৰু চিবিআই কংগ্ৰেছৰ হাতত দি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আইডল'জিও দুদিনতে সলনি হৈ যাব বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । অৱশ্যে আইড’লজি সলনি কৰিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে ভ্ৰষ্টাচাৰী নেতাক কংগ্ৰেছ দলে দুনাই স্থান নিদিয়ে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ পৰ্যবেক্ষক মহিমা সিং, এ আই চি চিৰ মিডিয়া বিভাগৰ কো-অৰ্ডিনেটৰ হাফিজ আব্বাছ, ৱাৰ ৰুম হেড অমিত ছিহাগ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰ, মিডিয়া বিভাগৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক গোপাল শৰ্মা উপস্থিত আছিল ।

