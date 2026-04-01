প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই দেশত একোৰে অভাৱ নাই বুলি কয় তেতিয়াই নাটনিৰ সৃষ্টি হয় : নাজিৰাত ক'লে প্ৰিয়ংকাই

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই দেশত একোৰে অভাৱ নাই বুলি কয় তেতিয়াই নাটনিৰ সৃষ্টি হয় : নাজিৰাত ক'লে প্ৰিয়ংকাই
নাজিৰা সমষ্টিত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বৃহৎ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ বৰ অসম গঢ় দিয়াৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক শাসনৰ পৰা অপসাৰণৰ আহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৷
Published : April 1, 2026 at 5:42 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত নাজিৰা সমষ্টিত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বৃহৎ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ বুধবাৰে নাজিৰা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁট তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৷
নতুন অসম গঢ়াৰ সংকল্প ল'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ বৰ অসম গঢ় দিবৰ বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক শাসনৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগিব ৷ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, শান্তিৰ অসম গঢ়াৰ বাবে ৰাইজ সাজু হওঁক ৷"
আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি অনাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে, এয়া ৰাজনীতি নহয় ৷ এয়া ৰাইজৰ প্ৰতি দলৰ দায়বদ্ধতা ৷ অসমৰ লাখ লাখ জনতাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় দাবী কৰি আছে ৷ ৰাইজৰ এই দাবীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱা কংগ্ৰেছ দলৰ দায়িত্ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ আনহাতে সাংবাদিকে চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই দেশত একোৰে অভাৱ নাই বুলি কয় তেতিয়াই দেশত ব্যাপক অভাৱৰ সৃষ্টি হয় ৷ মোদীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভুল নীতিৰ বাবে আজি দেশ আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ গোলাম হ'বলগীয়া হৈছে ৷"
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ্বাসঘাতক ৷ ক্ষমতাৰ বাবে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ৷ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমান মৰম কৰিলে, তেওঁক নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে জ্ঞান কৰিলে, তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেইজন তৰুণ গগৈক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পিছফালৰ পৰা চুৰি মাৰিলে ৷ বিশ্বাসঘাতকতা এতিয়া তেওঁৰ চৰিত্ৰ হৈ পৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"২০১৬ চনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, যি অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে নিশ্চিত আছিল তেওঁকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন কূট-কৌশলেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰাই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে ৷ বজাৰত বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, স্কুল বন্ধ কৰিছে আৰু তাৰ ঠাইত তেওঁ স্থাপন কৰিছে সুৰাৰ দোকান ৷"
সভাত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ শাসনত থাকোতে এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৪২০ টকা আছিল, এতিয়া বিজেপি শাসনত অহাৰ পাছত সেই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১০৭০ টকা হ'লগৈ ৷ অৰ্থাৎ শাসনলৈ আহিলে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিম বুলি কোৱা এইখন চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰি ৰাইজক মাধমাৰ সোধালে ৷ দেশখন আদানী-আম্বানীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি সাধাৰণ লোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিলে ৷ অনলাইন বেপাৰৰ বাবে থলুৱা লোকৰ পেটৰ ভাত মৰা গৈছে ৷ "
