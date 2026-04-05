বিদিশা নেওগৰ হৈ জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কানহায়া কুমাৰৰ

ৰাতি যিমানে দীঘলীয়া নহওঁক কিয় পুৱা হ'বই ৷ জালুকবাৰীত কানহায়া কুমাৰৰ হুংকাৰ ৷

Assam Assembly Election 2026
জালুকবাৰীত বিদিশা নেওগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 3:05 PM IST

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্গ জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্ত্বাৱধায়ক কানহায়া কুমাৰে ৷ দেওবাৰে সমষ্টিটোৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কানহায়া কুমাৰে ৷ বিদিশা নেওগক ভোট দিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কানহায়া কুমাৰে কয়, "অসমৰ মান-সন্মান আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে বিদিশা নেওগক ভোট দিয়ক ৷ যাতে এগৰাকী সাহসী যোদ্ধা হিচাপে সকলোৰে সন্মুখত শক্তিশালী ৰূপত থিয় দিব পাৰে ৷ আজি নহয় কাইলৈ সময় পৰিৱৰ্তন হ'ব ৷ ৰাতি যিমানেই দীঘলীয়া নহওঁক কিয় দিন হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে ৷"

কুমাৰে কয়," যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ভয় কৰা নাই, তেতিয়া হ'লে কিয় ভয় কৰিম জালুকবাৰীৰ নেতাজনক ? যেতিয়া ৰাইজ গণতন্ত্ৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাব সেইদিনা তেওঁ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব ৷"

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে কয়, "আমি কাৰো ভাবুকিক ভয় নকৰো ৷ আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ৷ আমাক যিমান প্ৰচাৰ সভা কৰিবলৈ নিদিব আমি সিমান প্ৰচাৰ কৰি যাম ৷ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় নকৰো ৷ আমি ছিণ্ডিকেট কৰা, গৰু চুৰ কৰা মানুহবোৰক ভয় নকৰো ৷"

উল্লেখ্য যে, ২০০১ চনৰ পৰা জালুকবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিদিশা নেওগে আৰু ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ বেনাৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীপিকা দাসে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জালুকবাৰী সমষ্টিত ৷ ইফালে সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৬,৩১৪ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ৯৭,৬৫৩ জন পুৰুষ, ১,০৮,৬৫৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৷

