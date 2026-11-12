কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰেৰে দেশত উপলুঙাৰ ৰাজনীতি : মোবাইলে মোবাইলে বাগৰিছে ভিডিঅ'
ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ নতুন অস্ত্ৰ আধুনিক প্ৰযুক্তি । ৰাহুল গান্ধীক লৈ বিজেপিৰ এআই অভিযান ।
Published : November 12, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:19 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এআই) ব্যাপক ব্যৱহাৰ দেখা গৈছে । এতিয়া বিজ্ঞান, শিক্ষা বা মনোৰঞ্জনতে এআই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । এআই এতিয়া ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা আৰু দলবোৰে এআইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' বা ফটোৰে আন দল আৰু নেতাক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বিশেষকৈ শাসকীয় দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে এআইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'ৰে পৰস্পৰে পৰস্পৰক সমালোচনা বা উপলুঙা কৰা দেখা গৈছে ।
Failure is his favourite hobby, but losing to Dr. @himantabiswa hits differently! 😂🔥 https://t.co/GCVnPhsORX— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) November 8, 2026
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী নেতাক সমালোচনা কৰাটো এতিয়া পুৰণি হ'ল । এতিয়া এআইৰ যুগ আৰু বিৰোধীক সমালোচনা কৰিবলৈ এতিয়া এআই ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কিছুদিনৰ পৰা এআইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'ৰে কংগ্ৰেছ আৰু দলটোৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এই ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বক লৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে ৰাজনৈতিক প্ৰতিপক্ষক সমালোচনা কৰাৰ এই কৌশলে ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ভিডিঅ' এআইৰ দ্বাৰা পুনৰ প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "অপবাখ্যা আৰু অপপ্ৰচাৰে কেতিয়াও কামত নিদিয়ে । কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ চিৰ-নৱাগতই তাক বুজা উচিত । ক'বলৈ বা বুজাবলৈ 'এয়াই' ।"
Sometimes, fear makes people commit mistakes again and again! https://t.co/XBmGI295LZ— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) November 9, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমানে সমানে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও ৰাহুল গান্ধীৰ চৰিত্ৰত এআই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি নেতাগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা আৰু উপলুঙাসূচক মন্তব্য অব্যাহত ৰাখিছে ।
Pappu Can't Dance😆🕺 https://t.co/IFa4NJ8dm4— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) November 11, 2026
বিভিন্ন নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি এটা ধেমেলীয়া ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত তাক শ্বেয়াৰ কৰিছে । একেদৰে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাঅভিযোগ উত্থাপন কৰি আয়োজন কৰা প্ৰতীকী সংসদকো বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰিছে ।
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐌𝐨𝐜𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝐈𝐈. 🏛️📽️ https://t.co/ug4dedxB1B— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) November 12, 2026
এটা এআই ব্যৱহৃত ভিডিঅ'ত ৰাহুল গান্ধীক শিশুৰ চৰিত্ৰ দিয়া হৈছে । ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিৰোধীৰ সেই প্ৰতীকী সংসদ আৰু ৰাহুল গান্ধী বিফল হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে ।
কেৱল অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে নহয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিজেপি গোটেও একাধিক এআই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে । এই ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থান বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত কেইবাটাও এআই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীক বিভিন্ন চৰিত্ৰৰে উপস্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ৰাজস্থান বিজেপিয়ে তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে । ইভিএমৰ গাফিলতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা কংগ্ৰেছে ৪ খন ৰাজ্যত স্থানীয় বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় ফলাফল দেখুওৱাৰ বিষয়টো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হৈছে । লগতে বেলট পেপাৰতো কংগ্ৰেছ বিফল হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ।
আন এটা ব্যংগাত্মক এআই ভিডিঅ'ত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ বিফল হোৱা দেখুৱাবলৈ বিজেপিয়ে প্ৰয়াস কৰিছে ।
আনহাতে গুজৰাট বিজেপিয়ে আকৌ ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন অভিযোগক ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছে । য'ত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত নেতাসকলে উত্থাপন কৰা সেই অভিযোগবোৰক নতুন অজুহাত বুলি বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰিছে ।
এয়া মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে । শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত বিজেপিয়ে একাধিক এআই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ দল আৰু নেতাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে একপ্ৰকাৰ উপহাস কৰা দেখা গৈছে । কংগ্ৰেছো এই ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থকা নাই ।
কংগ্ৰেছেও চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ এআই ভিডিঅ'ৰ সহায় লোৱা দেখা গৈছে । মুঠতে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত সামাজিক মাধ্যম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ এআই ভিডিঅ' আৰু ডিজিটেল কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে দলবোৰে ৰাইজৰ মাজত নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
দীপাৱলী আনন্দৰ ঈদ ! মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ উত্তপ্ত দেশৰ ৰাজনীতি