সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা অগপ দলক কোনেও কেতিয়াও নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে : অতুল বৰা

সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা অগপ দলক কোনেও কেতিয়াও নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে : অতুল বৰা
ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাকলৈ গুৱাহাটীত অগপৰ দুদিনীয়া দিকদৰ্শন বৈঠক । জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' হিচাপে পালন কৰিব অগপই ।
Published : October 26, 2025 at 7:40 AM IST
গুৱাহাটী : সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত । তাৰেই কাৰ্যপন্থা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী নমাইলত অনুষ্ঠিত অগপৰ দিকদৰ্শন বৈঠকৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে । দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন কৰা হয় ।
বৈঠকৰ অন্তত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বৈঠকত দলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা, সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হয় । মুকলি মনেৰে শান্তিৰে কথাখিনি পতাৰ বাবে এই স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলো ।’’
‘‘শুকুৰবাৰে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে । আজি (শনিবাৰ) জিলা সভাপতি আৰু দলৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ বিষয়বীয়া সকলে মুকলিকৈ মনৰ কথা ক'লে । বৈঠকত বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনা হৈছে । কাৰণ আমি বহুত ভাল দিনো দেখিছো আৰু বেয়া দিনো দেখিছো । সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু আমি সকলো কথা তন্নতন্নকৈ আলোচনা কৰিছো ।" বৰাই কয় ৷
অসম গণ পৰিষদৰ দিকদৰ্শন বৈঠকৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ: https://t.co/OZXJYwj245 pic.twitter.com/T7FMpGuS1Z— Atul Bora (@ATULBORA2) October 25, 2025
তেওঁ লগতে কয়, "শেহতীয়াকৈ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশকলৈ অগপ দলো গভীৰভাৱে উদ্ধিগ্ন । আমি জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱাটো মনেপ্ৰাণে বিচাৰো । জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনো আহি আছে । এইবাৰ জুবিন বিহীনভাৱে অসমবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন কৰিব ।’’
‘‘অগপ দলে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' হিচাপে পালন কৰিব । প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিনটো উদযাপন কৰাৰ বাবে অগপ দলে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । তদুপৰি জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চিনেমাখনে ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব । সেই দিনটোত অগপ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে চিনেমাখন চাই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ।" বৰাই কয় ৷
আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটো অগপই 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' হিচাপে প্ৰতি বছৰে পালন কৰিব pic.twitter.com/5HUxwcLA1N— Atul Bora (@ATULBORA2) October 25, 2025
বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ প্ৰতি অগপৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে । অগপ দলে সকলো ক্ষেত্রত সমৰ্থন আগবঢ়াব । অসম বিধানসভাত আমাৰ বিধায়ক সকলে এই সম্পৰ্কত বক্তব্য ৰাখিব লাগিব । আমাৰ দুয়োগৰাকী সাংসদে সংসদত সজোৰে এই দাবী উত্থাপন কৰিব লাগিব । আমি বিচাৰো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কৰণীয়খিনি কৰি দিয়ক । আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অগপৰ শিপা থকা সমষ্টিসমূহত নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ বাবে জিলা আৰু সমষ্টি সমিতিসমূহক আজিৰ সভাই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে । যিবোৰ সমষ্টিত শিপা আছে তাত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ব । কাৰণ দুবাৰকৈ শাসনত আছিল অগপ । অগপ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা দল ।’’
‘‘সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা দল এটা কিছুমানৰ কলমে, কিছুমানৰ লিখনিয়ে আৰু কিছুমানৰ সমালোচনাই কেতিয়াও নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে । দল বিপৰ্যৰ সন্মুখীনো হৈছে আৰু উদ্ধাৰো হৈছে । দলৰ কৰ্মীসকলৰ আবেগ আৰু স্বাভিমান যাতে সকলো সময়তে অটুত থাকে তাৰ বাবে আমি সকলো সময়তে সচেষ্ট হৈ আগবাঢ়ি যাম। আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰিছো দলৰ স্বাৰ্থত কৰিছো । দলৰ স্বাৰ্থ মানে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ ।" বৰাই কয় ৷
বৈঠকত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সম্পাদককে ধৰি অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া আৰু জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা দলৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই বৈঠকখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ অক্লান্ত সৈনিক দ্বীজেন ফুকনে । অগপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বৈঠকত দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা আৰু সাংগঠনিক কৌশল সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
প্ৰথম দিনা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ আৰু বিধায়কসকল বৈঠকত উপস্থিত থাকে । শনিবাৰৰ বৈঠকত জিলাৰ সভাপতি, বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সম্পাদকসকল আৰু দলৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ মূল বিষয়ববীয়া সকলৰ লগত বিশদ আলোচনা কৰা হয় ।