অসম গণ পৰিষদ শিপা বিচাৰি যাব হেৰুওৱা দুৰ্গলৈ, বিজেপিয়েও নেৰে শিপা: অগপক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ

অসম গণ পৰিষদ শিপা বিচাৰি যাব হেৰুওৱা দুৰ্গলৈ, বিজেপিয়েও নেৰে শিপা: অগপক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ
বিজেপিয়েও এৰি নিদিয়ে নিজৰ শিপা ৷ হাঁহি হাঁহিয়েই ধেমালিতে অগপ আৰু অতুল বৰালৈ বাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : October 27, 2025 at 8:40 PM IST
গুৱাহাটী : জোঁৰ পুৰি হাত পাইছেহি ... সাৰ পাই চেতনা জাগিছে অসম গণ পৰিষদৰ ৷ সেয়ে ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত শিপা বিচাৰি আত্মমন্থন কৰিছে অসম গণ পৰিষদে ৷
বড়োভূমিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পিছত পৰিৱৰ্তিত ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ আৰু প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলৰ বিপৰ্যয় আৰু বিজেপিৰ দ্বাৰা হোৱা অৱহেলাৰ পৰিস্থিতি দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে অগপ ৷ একালৰ অসমৰ ৰাইজৰ ভৰসাৰ থলী তথা ৰাজ্যত দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অগপই যেন কথাবোৰ নতুনকৈ ভাবি শিপা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ৷ আনহাতে, অগপৰ দিকদৰ্শন সভাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অগপলৈ এৰিছে কৌশলী বাক্যবাণ ।
শিপা বিচাৰি যাব হেৰুওৱা দুৰ্গলৈ
যোৱা ২৫ আৰু ২৬ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ যোৰাবাটৰ এখন হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ দুদিনীয়া দিকদর্শন বৈঠক ৷ এই বৈঠকত একাংশ অগপ নেতা, বিধায়কে মুকলিকৈ সমাগত বিধানসভা নির্বাচনত পূৰ্বৰ দৰে বিজেপিৰ চক্ৰবেহুত সোমাই পৰি অগপৰ শিপা হেৰুওৱাৰ কথা উত্থাপন কৰিছে । অসম গণ পৰিষদৰ বুজনসংখ্যক নেতা, প্রার্থিত্বপ্রত্যাশী বিধায়কে অহা নির্বাচনত বিজেপিৰে মিত্ৰতাত থকা-নথকাক লৈ গভীৰ আৰু সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অগপৰ নেতৃত্বক দিকদর্শন বৈঠকত পৰামৰ্শ দিয়ে ।
যাৰ ফলত বৈঠকৰ পিছতেই অগপই পূৰ্বে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী থকা সমষ্টিসমূহত পুনৰ শিপা বিচাৰি মজবুত পৰাৰ সংকল্প লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে সভাপতি অতুল বৰাই ।
অতুল বৰাই কয়, “ৰাজ্যখনত এনে কিছুমান সমষ্টি আছে, য’ত অসম গণ পৰিষদে পূৰ্বে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি আহিছিল । সেইবিলাকত আমাৰ শিপা আছে ৷ সেই শিপা থকা সমষ্টিবোৰত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ বাবে জিলা আৰু সমষ্টি কমিটীসমূহক অগপৰ দিকদৰ্শন বৈঠকে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে ৷”
বিজেপিয়েও নেৰে শিপা— অগপক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ
অগপই যদি শিপা বিচাৰিছে ভাল কথা ৷ কিন্তু বিজেপিয়েও এৰি নিদিয়ে নিজৰ শিপা ৷ অৰ্থাৎ বৰ্তমান নিজৰ দখলত থকা কোনো সমষ্টি বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়ে অগপক ৷ হাঁহি হাঁহিয়েই ধেমালিতে কৈছোঁ বুলি আকাৰে-ইংগিতে যেন অগপ আৰু অতুল বৰালৈ বাৰ্তা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
অগপলৈ অভিনন্দন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয়, “তেখেতসকলে শিপাৰ সন্ধানত লিপ্ত হ’ব বুলি কৈছে ৷ মই অগপক শুভকামনা জনাইছোঁ । তেওঁলোকক মই অভিনন্দনো জনাইছোঁ । লগতে ধেমালিকৈয়ে হ’লেও কৈছোঁ— বিজেপিয়েও নিজৰ শিপাডাল এৰি নিদিয়ে ।”
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, “আসন তেওঁলোকে আমাক বিচাৰিব নালাগে । তেওঁলোক নিজে এটা ৰাজনৈতিক দল ৷ তেওঁলোকে নিজে আসন লোৱা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে । আমি আসন দিয়াৰ মালিক নহয় নহয় । তেওঁলোকে যোৱাবাৰো ২২-২৫ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এইবাৰো কৰিব পাৰে । আমি ছীট ভগোৱাৰ মালিক নহয় ৷ মালিক অসমৰ ৰাইজহে ৷”
বিজেপিক লৈ অগপ চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ
১০ টা বছৰ বিজেপিৰ সৈতে ক্ষমতাত থাকি বিজেপিৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি মৌন সন্মতি জনাই অহা অসম গণ পৰিষদে হঠাৎ শিপা বিচাৰিব লগীয়া হ’ল কিয় ?
- বিগত কিছুদিন ধৰি অসম গণ পৰিষদৰ জিলাই জিলাই ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ ঘটি আহিছে ৷ কোনো কোনো জিলাই বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ছেদ কৰাৰ ঘোষণাও নিজাববীয়াকৈ কৰিছিল । এই লৈ চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অগপ ।
- আনহাতে, শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিটিচি নির্বাচনত বিজেপিৰ আঞ্চলিকতাবাদক গ্ৰাস কৰাৰ আগ্রাসী স্থিতিক লৈ অগপ নিশ্চিত হৈছে যে বালিলৈ যিপাত শৰ, সুগ্ৰীৱলৈয়ো সেইপাত শৰ ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত এন ডি এৰ অংশীদাৰ হৈ থকা অৱস্থাতে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলক কৰা বিশ্বাসঘাতকতায়ো ভবিষ্যতক লৈ দুশ্চিন্তাত পেলাইছে অগপৰ নেতৃত্বক । বিজেপিয়ে বিটিচি নির্বাচনত ইউ পি পি এলক কৰা কৌশলগত প্ৰতাৰণা আৰু নির্বাচনী ফলাফল হাগ্ৰামাৰ সপক্ষে ঘোষিত হোৱাৰ পিছতেই ইউ পি পি এলৰ বিৰোধী দল হাগ্রামা মহিলাৰীৰ বি পি এফক এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সিদ্ধান্ত লয় । পৰিৱৰ্তিত এনে ৰাজনৈতিক লুটি-বাগৰ সদৃশ স্থিতি দেখি স্বাভাৱিকতে ২০২৬ক লৈ শংকিত হৈছে অগপ ।
- বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলে শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত বি পি এফৰ বিধায়ক চৰণ বড়োক মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্ত্রীসভাত স্থান দিলে ৷ বিপৰীতে চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ থকা ইউ পি পি এলৰ মন্ত্রী উর্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ পৰা বড়োলেও উন্নয়ন দপ্তৰ আনি বি পি এফৰ মন্ত্রীজনক অৰ্পণ কৰে ৷ তাকে দেখি ভৱিষ্যতে অগপৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে যে একেই ব্যৱস্থা নল'ব, তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ৷
এইদৰেই এতিয়া গভীৰ চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে অগপৰ ভিতৰচ’ৰাত । এনে পৰিস্থিতিত 'মাহৰ মাৰ দেখি বেতে ফাট মেলা'ৰ দৰেই অগপয়ো ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ অৱস্থা ইউ পি পি এলৰ দৰেই হোৱাৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে 'বিজেপিয়েও শিপা এৰি নিদিয়ে' বুলি ধেমালিৰ চলেৰে কৰা ঘোষণাই অগপৰ শংকা যে অমূলক নহয় তাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে যে পূৰ্বে অগপৰ দখলত থকা, এতিয়া বিজেপিৰ বিধায়ক থকা সমষ্টি কোনো কাৰণতে অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে । মাত্ৰ প্ৰায় পাঁচ মাহ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপিৰে আসন ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ চৰম অনিশ্চয়তাত অসম গণ পৰিষদ ৷ প্রার্থিত্বপ্রত্যাশী নেতা, বিধায়কসকলৰ লগতে দলীয় নেতা-কৰ্মী এতিয়া মিত্রতাক লৈ অনিশ্চিত পৰিস্থিতিত পৰিছে । এনে অনিশ্চয়তাতেই সত্যব্ৰত কলিতাৰ দৰে প্ৰাক্তন বিধায়কে অগপ এৰি গৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিছে ৷
ৰাজ্যৰ ৫০ বিধানসভা সমষ্টিত চলাব প্ৰস্তুতি
অগপৰ শেহতীয়া দিকদর্শন বৈঠকে ৰাজ্যৰ ৫০ বিধানসভা সমষ্টিত নাগৰিক আৰু কর্মীসভা পাতি দলৰ হেৰুওৱা শিপা বিচাৰি মজবুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ফলত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যে অগপই মিত্ৰতাৰ 'বিগ ব্ৰাদাৰ’ বিজেপিৰ ওচৰত নিজৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈকে হ’লেও যে সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ বাধ্য হৈছে সেয়া নিশ্চিত ।