ETV Bharat / politics

ৰঙিয়াত থিয়ৈ থিয়ৈ বাঁহ ফলা দি ফালিছে 'মিত্ৰতা': অগপ কৰ্মীক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিয়েই হেনো পাঁচ বছৰ পাৰ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই

অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত লোকৰ পৰিয়ালক অৰুণোদয়ৰ সুবিধা নিদিয়াৰো আভিযোগ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ।

AGP BJP CONFLICT IN RANGIA
ৰঙিয়াত অগপ-বিজেপিত ফাঁট ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 6:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰঙিয়া: ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘনে ঘনে সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট । ৰঙিয়া সমষ্টিতো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে । কাৰণ এই সমষ্টিটোত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটত । আঞ্চলিক দল অগপৰ একাংশ নেতৃত্বই বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্য়িক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ আৰম্ভ কৰিছে বিদ্ৰোহ ।

বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ সম্পাদক তথা মুখপাত্ৰ অৰ্ণৱ ভৰালীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য় । ২০২৬ চনত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙিয়া সমষ্টিত অগপই বিজেপিক সহায় নকৰে বুলি অৰ্ণৱ ভৰালীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে দিয়া এটা পোষ্টত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে । কেন্দ্ৰত মিত্ৰতা অটুট থাকিলেও ৰঙিয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক কোনোধৰণৰ সমৰ্থন তথা সহায় আগনবঢ়াই বুলি মন্তব্য় কৰাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিত্ৰ দলটোৰ নেতাগৰাকীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে ৰঙিয়াৰ ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ৰঙিয়াত অগপ-বিজেপিত ফাঁট ! (ETV Bharat Assam)

বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ :

এই সন্দৰ্ভত অগপৰ সম্পাদক তথা মুখপাত্ৰ ভৰালীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত তেওঁ ই টিভি ভাৰতৰ আগত ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত অগপ দলৰ কৰ্মীসকলক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিয়েই পাৰ কৰিলে । তেওঁ মিত্ৰ দলটোৰ কৰ্মীসকলক সহায়-সহযোগিতা আগনবঢ়ালে । যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে কৈছিল । আনকি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অগপৰ পতাকাও লগাবলৈ নিদিলে ।"

অৰুণোদয় নিদিয়ে অগপক :

"অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত লোকৰ পৰিয়ালক তেওঁ অৰুণোদয়ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ নিদিলে । তেওঁ অগপ দলৰ কৰ্মীক ইমান বেয়া পায় বাবে সমষ্টিটোৰ কৰ্মীসকলে মিলিত হৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোনেও তেওঁক সমৰ্থন আগনবঢ়ায় ।"

বিৰোধিতা যদিও মিত্ৰতা সম্পৰ্কে আপত্তি নাই :

আনহাতে সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে এই বিষয়ে মন্তব্য দিছে যে ৰঙিয়া সমষ্টিত বিজেপিক সমৰ্থন নিদিয়াটো ভৰালীৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ৰঙিয়াৰ অগপ কৰ্মীসকলৰ ইয়াত সমৰ্থন নাই । এই সন্দৰ্ভত ভৰালীয়ে কয়, "কোনোবা ১৫০০ টকীয়া ঢেমাধৰাই কি কয় তাক আমি ভ্ৰূক্ষেপ নকৰো । মোৰ লগত এতিয়া ৰঙিয়া সমষ্টিৰ সহকাৰী সম্পাদক ৰঘু কলিতাও উপস্থিত আছে । তেওঁৰ পৰাও মন্তব্য ল'ব পাৰে আপুনি । আমাৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপিয়ে বিশেষকৈ বিধায়কগৰাকীয়ে আমাক ভাল নাপায় । গতিকে আমি আগন্তুক ২০২৬ ত তেওঁক সমৰ্থন আগনবঢ়াও । অৱশ্যে আমি ৰঙিয়া সমষ্টিৰ কথাহে কৈছো, মিত্ৰতা সম্পৰ্কে আমাৰ একো আপত্তি নাই ।"

যদিহে দলীয় নেতৃত্বই পুনৰ ভৱেশ কলিতাকেই টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়া অগপই কি কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰাত ভৰালীয়ে কয়, "আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে অগপ দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে । ২০২৬ চনত তেওঁলোকে আমাক হাতীৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলাৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিয়েই আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি তুলিছো ।"

এই বাৰ্তালাপত অৱশ্যে নেতাগৰাকীয়ে দল দুটাৰ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ আপত্তি নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । আনহাতে ৰঙিয়া বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে বিষয়টো সন্দৰ্ভত যথেষ্ট অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । আগন্তুক সময়ত বিষয়টোৱে কোনটো দিশত গতি কৰে লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:২৬ৰ নিৰ্বাচনত ১০৩টা সমষ্টি : মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পাছতে মিত্রদলত অস্থিৰতা বৃদ্ধি

আলোচনা সভা হ'লগৈ ৰণক্ষেত্ৰ ! অগপৰ সাংসদ-বিধায়কৰ সন্মুখতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
RANGIA CONSTITUENCY
ASSEMBLY ELECTION 2026
অগপ
AGP BJP CONFLICT IN RANGIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.