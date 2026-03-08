অগপই এইবাৰ ডাবল ডিজিটত আসন পাব : প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত মাজতে ক'লে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে

অগপই এইবাৰ ডাবল ডিজিটত আসন পাব : প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত মাজতে ক'লে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে
সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ অগপত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অগপ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ৷
Published : March 8, 2026 at 9:04 AM IST
গুৱাহাটী : অগপই কেইখন আসনত নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথা এতিয়াও খাটাং হোৱা নাই ৷ কোনে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব তাৰো কোনো উত্তৰ নাই ৷ ইফালে দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ৷ এনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতে শনিবাৰে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ অগপই ডাবল ডিজিটত আসন পাব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷
আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শনিবাৰে অগপৰ আমবাৰীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সংক্ৰান্তীয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ তাতেই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কয়, "যোৱাবাৰ আমি ৯ খন আসন লাভ কৰিছিলো ৷ এইবাৰ আমি ডাবল ডিজিটৰ আসন লাভ কৰিম ৷ মিত্ৰতাত থাকিলে আসন দিয়া-লোৱা থাকিবই ৷ অগপই এৰি দিব লাগিব আৰু বিজেপিয়েও এৰি দিব লাগিব ৷"
সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "ৰঙানদী সমষ্টিত আমাৰ আছিল জয়ন্ত খাউণ্ড ৷ সমষ্টিটো আমি পাইছো নে পোৱা নাই সেই কথা এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই ৷ কিন্তু তাৰ আগতে জয়ন্ত খাউণ্ড গুচি গ'ল ৷ মধ্য গুৱাহাটীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব ৷ এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱা নাই ৷ কোন কেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম সেইটো খাটাং হোৱা নাই ৷ বিজেপি দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী আমাৰ দললৈ আহি নিৰ্বাচন খেলিব আজিৰ দিনটোত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সময় নহয় ৷ তালিকা খাটাং হ’লেহে পুৰণিয়ে খেলিব নে নতুনে খেলিব সিদ্ধান্ত হ'ব ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "এ আই ইউ ডি এফৰ কোনে কোনে যোগদান কৰিব মই নাজানো ৷ ১৯৮৫ চনৰ পৰিবেশ আৰু ২০২৬ চনৰ পৰিবেশ পৃথক ৷ সেই হিচাপে কৈছোঁ যে ২১ৰ তুলনাত ২৬ত আসন বাঢ়িবই ৷"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ আলোচনা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ৷ খাটাং হ'লেহে সকলো কথা ক'ব পৰা যাব ৷ কাইলৈ হাউলীত হেমেন দাসে অগপত যোগদান কৰিব ৷ আসনৰ কথা যিবোৰ ওলাইছে সেইবোৰ কাল্পনিক ৷ বঙাইগাঁও নিশ্চয় থাকিব ৷" উল্লেখ্য যে দলৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সংক্ৰান্তীয় সভাত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়া প্ৰমুখ্যে অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ৷