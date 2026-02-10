ETV Bharat / politics

পলাশবাৰীত কমলাকান্ত কলিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলে অগপই

পূৰ্বৰ আঞ্চলিক দলৰ দুৰ্গত খোপনি পুতিবলৈ অভিযান অগপৰ ।

Palashbar AGP press Meet
ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আহ্বানেৰে পলাশবাৰী অগপৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
মিৰ্জা : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পলাশবাৰীত মিত্ৰজোঁটৰ কোনটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব টিকট ? ইতিমধ্য়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক নিৰীক্ষণত থকা বুলি উল্লেখ কৰি একপ্ৰকাৰ টিকট সহজে নিদিয়াৰ ইংগিতেই দিছে । সেয়েহে এইবাৰ অগপই সমষ্টিটোত ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে উঠিপৰি লাগিছে ।

অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাই চলে-বলে কৌশলে হ'লেও পলাশবাৰীৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে । সেয়েহে পলাশবাৰী অগপৰ নেতৃত্বই সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কথা ৷ নিজৰ ছয়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত খোপনি হেৰুৱাই বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত থকা পলাশবাৰীলৈ ঢাপলি মেলাৰ চেষ্টা চলাইছে ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাই ।

ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আহ্বানেৰে পলাশবাৰী অগপৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

পলাশবাৰী অগপৰ এটা সজাতি দলে সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তক লগ কৰি ডাঃ কমলা কলিতাৰ হৈ পলাশবাৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনাইছে ৷ আনহাতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰাৰ এদিন পিছতেই পলাশবাৰী অগপৰ সভাপতি চন্দ্ৰকান্ত কলিতাৰ নেতৃত্বত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

পলাশবাৰী অগপৰ সভাপতি চন্দ্ৰকান্ত কলিতাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তক এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে আৱেদন জনাইছো কমলা কলিতাক পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত টিকট প্ৰদান কৰিবলৈ । যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক যিদৰে আমি সমষ্টিটো এৰি দিছিলো, ২০২৬ত বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি অগপক এৰি দিয়ক ।"

