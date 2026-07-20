ETV Bharat / politics

স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ অগপৰ ৰণকৌশল আৰম্ভ: অতুল বৰা

যোৰহাটত অগপৰ মাণ্ডলিক সভাত ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত ।

AGP meeting in Jorhat
যোৰহাটত অগপৰ মাণ্ডলিক সভাত সভাপতি অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰ আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পাৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ অসম গণ পৰিষদে ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে । সেই উদ্দেশ্যে যোৰহাটত দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক মাণ্ডলিক সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাতে পাৰিষদীয় নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।

কিদৰে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অগপৰ প্ৰতিনিধি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত দলৰ কৰ্মীসকলক কাম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে তৃণমূলত দল শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলোকে দায়িত্ব লবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।

যোৰহাটত অগপৰ মাণ্ডলিক সভাত সভাপতি অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

এই সভাত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তসহ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই মাণ্ডলিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়,"আজি মাণ্ডলিক সভাত উজনি অসমৰ লগতে উত্তৰপাৰৰ জিলাসমূহৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল । দলৰ জিলা সমিতি, সমষ্টি সমিতি আৰু কেইবাটাও ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ মুৰব্বী,কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি-সম্পাদক আৰু লগতে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত যি কমিটী গঠন কৰা হৈছিল, তাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত আছিল ।"

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মুকলিকৈ একত্ৰিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সভাপতি বৰাই কয়, "আজি সভাত সকলোৰে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ খুব পোনপটীয়াকৈ কৈছে । দলৰ সংগঠন মজবুত কৰাৰ ওপৰত সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । তাৰ বাবে আমিও কৈছো যে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কৰ্মসূচী লৈ প্ৰতিটো সমষ্টিত যিকোনো নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'লে যাতে জয়ৰ মুখ দেখিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কাম কৰক ।"

নতুন বিভাগৰ দায়িত্ব সন্দৰ্ভত কি কয় ?

আনহাতে নতুন বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা সন্দৰ্ভত অতুল বৰাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ কেইটামান থকা বিভাগৰ লগতে নতুন এটা বিভাগৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছে, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ । মই যোৱা দিনবোৰত বিভিন্ন আঁচনি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবল নিৰ্দেশনাত মই অনুভৱ কৰো যে এই বিভাগটোৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ সৰ্বাঙ্গীন বিকাশৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিব পাৰিম । এই বিভাটোলৈ নতুন নতুন আঁচনি আহিছে । নতুন বিশেষকৈ ভিজি ৰাম জি আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি । এই আঁচনিত ৩১৮ প্ৰকাৰৰ কাম কৰিব পৰা ইয়াত ব্যৱস্থা ৰাখিছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ চেহেৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব ।"

ৰাজ্যখনত ২২ লাখ ঘৰ সম্পূৰ্ণ :

সভাপতি বৰাই পুনৰ কয়, "আমি এশদিনীয়া কৰ্মসূচী লৈছো । মই মোৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ ১০০দিনীয়া কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰিছো । ১০০ দিনৰ ভিতৰত আমি ২ লাখ ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছো । সকলোৰে বাসগৃহ নিশ্চিত কৰাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লক্ষ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰো লক্ষ্য । ইতিমধ্যে জিঅ' টেগো হৈছে । চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক বাগিচাত মাটিৰ পট্টা দিব, তেওঁলোককো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা (গ্ৰামীণ) দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব । ইতিমধ্যে ত্ৰিশ হাজাৰ লোকে মাটিৰ পট্টা পাইছে । তেওঁলোকে সোনকালে ঘৰ লাভ কৰিব । ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে ২২ লাখ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে । আমাৰ এএছআৰএলএমৰ জৰিয়তে বহুতখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । প্ৰায় ১ লাখ ৯৫ হাজাৰ মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ সাহস ,দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:অসমত মদ খোৱা মানুহ বহুত আছে: সদনত ক'লে আবকাৰী মন্ত্ৰী বৰাই

২০২৯ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে এতিয়াৰে পৰাই প্ৰস্তুতি চলাইছে: সুশান্ত বৰগোহাঁই

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা
স্বায়ত্তশাসিত
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER ATUL BORA
AUTONOMOUS COUNCIL ELECTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.