কোনকেইটা সমষ্টিত অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই : অতুল বৰাই ক'লে

কোনকেইটা সমষ্টিত অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই : অতুল বৰাই ক'লে
বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোনো প্ৰথমিক বিষয় নহয় ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত বেছি আসনৰ ইংগিত কেশৱ মহন্তৰ ।
Published : February 6, 2026 at 4:06 PM IST
তেজপুৰ: বিজেপিৰ লগত থকা মিত্ৰতা অক্ষুন্ন ৰাখি আৰু নিজৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিসমূহত পুনৰ স্থিতি মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত আছে অগপৰ । দলৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি ।
এই সন্দৰ্ভত সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সমষ্টিত দলৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে । আমি সদায়েই কৈ আহিছো যে আমাৰ শিপা য'ত আছে সেই অনুসাৰে দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত কৰি আহিছো; কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে সকলো সমষ্টিতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ।”
তেজপুৰত দলৰ কাৰ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে নিশা এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সভাপতি বৰাই পুনৰ কয়, "অসম গণ পৰিষদে ১৯৮৫ চনত দল ক্ষমতাত অহাৰ পাছত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ৮৫ৰ পৰা শেহতীয়া ২০২১ৰ নিৰ্বাচনলৈ বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত বহুবাৰ বিজয় লাভ কৰিছো । গতিকে তেজপুৰ সমষ্টিৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছো, বৰ্তমান তেজপুৰত আমাৰ বিধায়ক আছে । আমি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লগ পাব বিচাৰিছিলো ।"
" শংকৰ সংঘৰ অধিবেশন আৰম্ভ হ'ব । গতিকে উদযাপন সমিতিক আমি লগ পাম আৰু প্ৰত্যেক অধিবেশনত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকো । সেই একে সময়তে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক গৈ লগ পাম । বিভিন্ন ঠাইত দলৰ কৰ্মী সন্মিলন হৈছে, বুথ সন্মিলন, সংকল্প সমাৰোহ, কৰ্মীসভা আৰু বিভিন্ন সন্মিলনৰ জৰিয়তে দলৰ তৃণমূল স্তৰলৈ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
অগপৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত চলি থকা চৰ্চাৰ বিষয়ে অতুল বৰাই কয়, "এই মুহূর্তত কোন সমষ্টিত দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া ৰাজহুৱা কৰাৰ সময় অহা নাই । এই সন্দৰ্ভত বহু চৰ্চা চলিছে আৰু চলিবও । অলপ দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব । মই এতিয়া কোনো সমষ্টিৰ কথা নকও, মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথাও মই এতিয়া ক’ব নোৱাৰো । কাৰণ বহুত সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক আছে, মই এতিয়া ৰাজহুৱাকৈ নকও ।"
ইফালে একে সুৰতে নিৰ্বাচনী মিত্ৰজোঁট আৰু আসন বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই কয়, "আলোচনা হ’লে সকলো বিষয়ত আলোচনা হ'ব । বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোনো প্ৰথমিক বিষয় নহয় । কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতিগত কাৰণত এনে কথা উঠে; কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ আলোচনাত সকলো দিশ বিচাৰ কৰা হয় ।”
অগপ দলে কিমানখন আসন বিচাৰিব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহন্তই কয়, "এই মুহূর্তত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰে ক'ব নোৱাৰিম । অসম গণ পৰিষদে ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলে ৩১টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২১ চনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিলো ২৯ খনত । গতিকে আলোচনাৰ মাজেৰেই এইবোৰ ঠিক হ’ব । যিবোৰ সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক আছে, তাত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছো । য'ত দলৰ বিধায়ক আছে সকলোতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছো ।"
আনহাতে শোণিতপুৰ জিলাত অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ দুটা সমষ্টিত তেজপুৰ আৰু বৰচলা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত মহন্তই কয়, "এই বিষয়ে মই আজি কৈ নিদিও । আমি এইবাৰ আশা কৰিম যে ২০১৬ চনত অসম গণ পৰিষদে ১৪ খন আসন পাইছিলো । যোৱাবাৰ যি কোনো কাৰণত কিছু কমিল, গতিকে আমি বঢ়াটো নিশ্চয় বিচাৰিম ।"
বৰ্তমান সময়ত চৰ্চাত থকা তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে যিহেতু এই সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক আছে, সেয়ে পাঁচ বছৰৰ কামৰ আধাৰত নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি লোৱাটো দলৰ দায়িত্ব । বিজেপিৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কোনো চূড়ান্ত আলোচনা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । একেসময়তে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি
কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্য কৰি মহন্তই আওপকীয়াকৈ তেজপুৰ সমষ্টি পুনৰ অগপৰ থকাৰ এক আংশিক ইংগিত প্ৰদান কৰে । বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সভাত তেজপুৰ সমষ্টিটোত অগপৰ আধিপত্যৰ এক আভাস প্ৰদান কৰি কয় যে এই সমষ্টিত অগপৰ শাসন কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৬ বাৰ অগপৰ দখলত আছে ।