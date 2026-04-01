টীয়কত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয়ক লৈ আশাবাদী অতুল বৰা

টীয়ক সমষ্টিত বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত অংশ লৈ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই ।

টীয়কৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 5:00 PM IST

যোৰহাট : "এইবাৰ ফলাফল খুবেই ভাল হ'ব । ২০১৬, ২০২১তকৈ বহুত বেছি এইবাৰ ভাল হ'ব ।" টীয়ক সমষ্টিত বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত অংশ লৈ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই এই মন্তব্য কৰে । পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত উপস্থিত থাকি অতুল বৰাই এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

অতুল বৰাই এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ কয়, "ইয়াত দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল উপস্থিত আছে । অসম গণ পৰিষদ এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল আৰু বিজেপি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল । কেতিয়াবা বুজাপৰা আৰু এৰা ধৰাৰ মাজেৰে কিছু কৰিব লগা হয় । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত টীয়ক সমষ্টিৰ গাঁথনি সলনি হ'ল । ফলত সমষ্টিটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । তৃণমূল কৰ্মীসকল দলটোৰ শক্তিৰ আধাৰ । '২৬ৰ নিৰ্বাচনত অগপ, বিজেপিৰ মিত্ৰ শক্তি তথা এন ডি এ জয়ী হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই ।"

অতুল বৰাই লগতে কয়, "যোৰহাট সমষ্টিত মিত্ৰশক্তিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যথেষ্ঠ আগবাঢ়ি আছে বুলি শুনিছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত অসম দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক গতিত আগবাঢ়িছে । সকলোৱে দেখা পাইছে এই চৰকাৰৰ দিনত পৰিৱৰ্তনৰ সুকীয়া এখন ছবি । বিহু আহিছে আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে ডাঙৰ উৎসৱ ।"

তেওঁ লগতে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি কয়, "বিৰোধী শক্তিহীন । বিৰোধী দুৰ্বল, তেওঁলোকৰ একতা নাই আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছ্যুৱে নাই । যোৱা ৫ বছৰত বিকাশৰ যি ঢল বলে, বিভিন্ন আঁচনিয়ে যেনেদৰে সকলো ধৰণৰ জনসাধাৰণক সামৰি ল'লে । ইয়াৰ পিছত জনসাধাৰণ আৰু কংগ্ৰেছ বা অন্য দলৰ কাষলৈ নাযায় ।"

৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিঙীয়া কৈলাশপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পুজাৰীকে ধৰি অগপ আৰু বিজেপিৰ বহু নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

কংগ্ৰেছে শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ তথ্য

