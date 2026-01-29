আসনৰ সংখ্যাক লৈ কঠোৰ বিজেপি, ২০২১ তকৈ নাবাঢ়ে অগপৰ আসনৰ সংখ্যা : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিধা কথা

আসনৰ সংখ্যাক লৈ কঠোৰ বিজেপি, ২০২১ তকৈ নাবাঢ়ে অগপৰ আসনৰ সংখ্যা : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিধা কথা
"অগপই যদি ১২৬ টাতো খেলে, তাতো আমাৰ আপত্তি নাই ৷ মাত্ৰ কেইটামান ছীটত আমি প্ৰাৰ্থী নিদিও ।" ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : January 29, 2026 at 2:29 PM IST
গুৱাহাটী: "কেইখনমান আসনত আমি প্রার্থী নিদিওঁ, অগপক সহায় কৰিম ৷ বাকী অগপই যদি ১২৬টা সমষ্টিতো প্রার্থী দিয়ে, আমাৰ আপত্তি নাই ৷" এইদৰে কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট দিছে যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন বুজাবুজিত অগপৰে বিশেষ 'কম্প্ৰ’মাইজ' নকৰে বিজেপিয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে আৰম্ভ হ’বলগীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণত এন ডি এৰ ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতাত দহ বছৰ পুৰণি মিত্ৰ দল অগপক যে পূৰ্বৰ আসনকৈ বেছিসংখ্যক আসন নিদিয়ে সেয়া স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
অগপৰে স্থিতাৱস্থা বাহাল থাকিব:
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা কয়, "শক্তি বিজেপি-অগপ কাৰোৰে নাবাঢ়ে । য’ত আছিলোঁ তাতে থাকিব, একধৰণে থাকিব ৷ কাৰোবাৰ শক্তি বঢ়াবলৈ গ’লে কাৰোবাৰ শক্তি কাঢ়ি আনিব লাগিব ৷ গতিকে এজিপি য'ত থাকিব তাতে থাকিব, বিজেপি য’ত আছে তাতে থাকিব ৷ বিপিএফ য’ত আছে তাতে থাকিব । পাৰিলে আমি ইউ পি পি এলৰ বাবে যদি ৰাস্তা এটা উলিয়াব পাৰোঁ ভাল । যি য'তে আছে তাতে থাকিলে কোনো সমস্যা নাই ৷"
অগপই ২০২৬ৰ বাবে ৪০ৰ পৰা ৫০ খন আসন বিচাৰি অহাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য যে আসন সলনি হ'ব, কিন্তু সংখ্যা সলনি নহ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ বুধবাৰে নিশা মন্তব্য কৰে এইদৰে, "ছীটৰ নামবোৰ বদলি হ’ব পাৰে ৷ ধৰক মই আগতে জালুকবাৰীত আছিলোঁ । এতিয়া নতুন জালুকবাৰী হ’ল ৷ গতিকে ছীটবিলাক পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু সংখ্যাটোত মই বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই ৷"
অগপই যদি ১২৬ টাতো খেলে আপত্তি নকৰে বিজেপিয়ে:
অগপই য'তে ইচ্ছা তাতে প্ৰাৰ্থী দিয়ক বুলি কৈ যেন বিজেপিয়ে অগপই দাবী কৰা ৪০/৫০ খন আসনক মুঠেই গুৰুত্ব দিব খোজা নাই ! অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান আসনৰ বাদে আন আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে প্ৰাৰ্থী য’ত ইচ্ছা তাতে দি দিয়ক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অগপক আমি এইটোও কৈছোঁ, যিটো অখিল গগৈয়েও কংগ্ৰেছক কৈ আছে ৷ আপোনালোকৰ ওপৰত যদি দলীয় হেঁচা আছে ! অতুল বৰাৰ ওপৰতো হেঁচা থাকিব ৷ আপুনি প্ৰাৰ্থী য'ত ইচ্ছা তাতে দি দিয়ক । আমি একেবাৰে বেয়া নাপাওঁ । সেইটো আমি মুকলি কৰি দিছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে স্পষ্ট ৰূপে কয় যে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহৰ দৰে সীমিত কেইখনমান আসন অগপক দিব বিজেপিয়ে । বাকী আসনসমূহত অগপই বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অগপই যদি ১২৬ টাতো খেলে তাতো আমাৰ আপত্তি নাই ৷ মাত্ৰ কেইটামান ছীটত আমি প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ । বাকীবোৰত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷ তেওঁলোকৰ এম এল এ জিকিলেওতো আমাকেই সমৰ্থন কৰিব ।"
আনহাতে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাৰিখন আসনৰ এখনো আসন যে অগপক বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়ে বুধবাৰে নিশা সেয়াও স্পষ্টকৈ কৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ সদ্যবিলুপ্ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাই চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "তেৱোঁ উঠক । ধৰক, তেঁও জালুকবাৰী বা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত উঠিব খুজিছে, খেলক তেওঁ ৷ আমিও খেলিম ৷ যি জিকে জিকিব আৰু ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, আগতে যিমান আসন পাইছিল সিমান আসনেই লাভ কৰিব অগপই ৷ তেওঁ কয়,"এজিপি উঠাত আমি বাধা নিদিওঁ । যদি বিজেপি উঠিব নালাগে, সেইটো আলোচনা হ’ব ৷ আগতে আসন যিমান আছিল আমি ৱান-টু প্লাছতে শেষ কৰিম ।" কিন্তু কিয় নিৰ্বাচন খেলিব খোজা সমষ্টিবোৰত অগপক বাধা দিব খোজা নাই বিজেপিয়ে ? এন ডি এৰ ভোট যাতে বিৰোধীলৈ নাযায় তাৰ বাবে অগপই কিছুমান সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলকভাৱে নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ।
কাৰণ বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বুজি উঠিছে তৃণমূলে নিবিচাৰিলে জোৰ কৰি বুজাবুজি হ’লে ভোট বিৰোধী শিবিৰলৈ ঢাল খায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগত কয়,"জোৰ কৰি বুজাবুজি কৰিলে ইটো দলে সিটো দলক সমৰ্থনো নকৰে । মোৰ অভিজ্ঞতাই কয়, জোৰ কৰি মিত্ৰতা কৰিলে আৰু তৃণমূলৰ যদি সমৰ্থন নাথাকে, তেন্তে যিটো দলে টিকট নাপালে সেইটো দলৰ সমৰ্থকসকলে গৈ কংগ্ৰেছক ভোট মাৰিব ৷ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, মিলাব পৰা নাই । কাৰোবাৰ খং উঠিব । গৈ শেষত কংগ্ৰেছলৈ ভোটখিনি টেন্সফাৰ কৰি দিব ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়, "তৃণমূলক সন্তুষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাক সন্মুখত ৰাখি মিত্ৰতাৰ বুজাবুজি কৰিলে সমাধানটো ভাল হয় ৷ ২০১৬তো আমি ৪ টা পাঁচটা ছীটত ফ্ৰেণ্ডলী খেলিছোঁ । ২০২১তো চাৰি-পাঁচটা ছীটত বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে খেলিছোঁ ।" ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এন ডি এৰ আসন বুজাবুজি প্ৰসংগত ঘোষণা কৰি থৈছে যে অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এন ডি এই আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা নিশ্চিত কৰিব ।
বিজেপি, অগপ , বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক লৈ গঠিত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজিক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে । এই বুজাবুজি চূড়ান্ত কৰাৰ দিশেও আগবাঢ়িছে বিজেপি । আজি অসমলৈ আহিবলগীয়া গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক ক'ৰ কমিটীৰে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব । ধাৰণা কৰা হৈছে যে এই বৈঠকতে আসনৰ সংখ্যা আৰু ভাগ বটোৱাৰা প্ৰক্ৰিয়াত চীল-মোহৰ মৰা হ'ব ।
ইপিনে অগপৰ ভিতৰচ’ৰাত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি চলি আহিছে আসনৰ সংখ্যাক লৈ ৷ বিমোৰত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা । অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ ৩৫ ৰ পৰা ৪০ খন আসন বিজেপিৰ পৰা দাবী কৰিছে । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আসনৰ সংখ্যাতকৈ এইবাৰ দাবী কৰা আসনৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০ খন বেছি ।
পিছে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণৰ প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিয়ে ২০১৬ৰ পৰা তেওঁলোকৰ মিত্ৰ হৈ থকা সহযোগী দল অগপক ইমান বেছি আসন এৰি নিদিয়ে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । মুখ্যন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট যে ৰাজ্যৰ মুঠ ১২৬টা সমষ্টিৰ দাবী কৰা সমষ্টিসমূহত অগপক প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সেউজ সংকেত দিছে বিজেপিয়ে ৷
উল্লেখযোগ্য যে বিগত ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত অগপই মিত্ৰতাৰ বাবে ২৫খন আসন লাভ কৰিছিল ৷ আনহাতে ৪ খন আসনত বিজেপিৰে বন্ধুত্বসুলভ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অগপই । মুঠ ২৯ খন আসনত অগপই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৯ খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল ।