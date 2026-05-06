অতুল বৰা অগপ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত, মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ

অতুল বৰা অগপ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত, মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ
বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হয় ৷ অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত হ’ব বিধায়িনী দলৰ উপ-দলপতি ৷
Published : May 6, 2026 at 3:35 PM IST
গুৱাহাটী: বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শনৰ পাছত পূৰ্বৰ দৰেই এনডিএ চৰকাৰৰ অংশ হ’বলৈ আগবঢ়িছে অসম গণ পৰিষদ ৷
বিধায়িনী দলৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ই টিভি ভাৰতক জনায়, ‘‘বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হয় ৷ অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত হ’ব বিধায়িনী দলৰ উপ-দলপতি ৷ বিধায়িনী দলৰ সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা ডঃ তপন দাসক ৷ আনহাতে অগপ বিধায়িনী দলৰ মুখ্য সচেতক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় বজালী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ অহা ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়ক ৷’’
ইফালে এই বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই বিধায়িনী দলৰ দায়িত্ব লাভ কৰা নেতাসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে অগপই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ বৰাই কয়, ‘‘আজিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত বিজয়ী হৈ অহা বিধায়কসকলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যোৱা পাঁচ বছৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ জোৱাৰ তোলা দক্ষ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ কৰে ৷ এই সভাত উপস্থিত অগপৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়কে নিজা নিজা সমষ্টিত দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ উন্নয়ন তথা খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান আৰু বিকাশৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থভাৱে নিজৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হয় ৷’’
উল্লেখ্য যে 2026 ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে 27 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ তাৰে 10 খন আসনত জয়লাভ কৰে দলটোৱে ৷ অগপ দলৰ হৈ এইবাৰ কেইবাজনো নতুন নেতা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা অগপৰ বিধায়কসকল হৈছে-
- বিলাসীপাৰা- জীৱেশ ৰয়
- বঙাইগাঁও- দিপ্তিময়ী চৌধুৰী
- বৰপেটা- দীপক কুমাৰ দাস
- বজালী- ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়
- হাজো-শুৱালকুছি- প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস
- ডিমৰীয়া- ড৹ তপন দাস
- কলিয়াবৰ- কেশৱ মহন্ত
- তেজপুৰ- পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
- টীয়ক- বিকাশ শইকীয়া
- বোকাখাত- অতুল বৰা
ইফালে এই বৈঠকৰ পাছতেই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ এটা দল ৷ দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা আদি কেইবাগৰীকও নেতা ৷
অগপৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ দলটোক ফুলাম গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ৷ তাৰ পাছতেই দিলীপ শইকীয়াই অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে ৷
