দিল্লীত অগপ নেতৃত্ব : বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাক সাক্ষাৎ
বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অগপসহ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰু অকুণ্ঠ সহযোগিতাৰ বাবে অগপ নেতৃত্বই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক ধন্যবাদ জনায় ।
Published : April 18, 2026 at 10:53 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ পাছত দিল্লীত বাহৰ পতা অগপ নেতৃত্বই শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰি এক আলোচনাত মিলিত হয় । অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, সাংসদদ্বয় বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জে পি নাড্ডাৰে আলোচনাত মিলিত হয় । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে অগপৰ নেতৃত্বই জে পি নাড্ডাক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
ঠকত সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । এনডিএৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অংশীদাৰ হিচাপে অগপ সদায়েই প্ৰগতি, শান্তি আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ সামূহিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ বুলি অতুল বৰাই সদৰী কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গতিশীল নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত চলি থকা উন্নয়নৰ অবিৰত যাত্ৰাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে জে পি নাড্ডাৰ সৈতে বিতংভাৱে মত বিনিময় কৰে অগপ নেতৃত্বই । লগতে অসমৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিভিন্ন বিষয়তো মত বিনিময় কৰে ।
ইফালে শুকুৰবাৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কার্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত আৰু সাংসদদ্বয় ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক সাক্ষাৎ কৰে । অগপৰ চাৰিওজন নেতাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনৰ সৈতে ৰাজ্যৰ বিধানসভা নির্বাচনোত্তৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।
বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অগপসহ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰু অকুণ্ঠ সহযোগিতাৰ বাবে অগপ নেতৃত্বই সভাপতিগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে নীতিন নবীনে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু নতুন কাৰ্যকালৰ সফলতা কামনাৰে শুভেচ্ছা জনায় ।
আনহাতে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত অগপ নেতৃত্বই মিত্ৰদল বিজেপিৰ দিল্লী প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চল মৰ্চাৰ সভাপতি সন্তোষ ওজা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তাক সাক্ষাৎ কৰে । সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত সন্তোষ ওজা বোকাখাতৰ বিজেপিৰ প্ৰবাসী প্ৰভাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অগপক মিত্রদল বিজেপিয়ে ২৬ টা সমষ্টি এৰি দিছে ।
