একালৰ দুৰ্গ বঢ়মপুৰ পুনৰ ঘূৰাই বিচাৰিছে অগপই

১৯৯১ চনৰ পৰা একেৰাহে ২০২১ চনলৈকে বঢ়মপুৰৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল অগপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ।

Barhampur seat
একালৰ দুৰ্গ বঢ়মপুৰ পুনৰ ঘূৰাই বিচাৰিছে অগপই (ETV Bharat Assam)
Published : January 9, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
কলিয়াবৰ/নগাঁও : বৰ্তমান বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বঢ়মপুৰ সমষ্টি বিচাৰিব অগপই । পূৰ্বে একেৰাহে ৬ বাৰকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰ পুনৰ অগপই বিচাৰিব । এই কথা স্পষ্ট কৰিলে অসম গণ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি মণিমাধৱ মহন্তই ।

তেওঁ কয়, "বঢ়মপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ শিপাও আছিল ভেটিও আছে । যোৱাবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া অসুস্থ হোৱাৰ বাবে আসনখন বিজেপিক এৰি দিয়া হৈছিল । এতিয়া এই আসনখন জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী মানুহে আকৌ বিচাৰিছে । আমি আশা কৰিছোঁ জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী সমগ্ৰ অসম তথা নগাঁও জিলাৰ মানুহখিনিৰ সন্মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি বঢ়মপুৰ আসনখন অসম গণ পৰিষদক ওভতাই দিব । আমি যোৱাবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক যথেষ্ট সহায় কৰিছোঁ । মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগত তেওঁ বিজয়ী হৈছিল । আমি আশা কৰিছোঁ এটা ভাল বুজাপৰাৰ মাজেদি এই আসনখন অসম গণ পৰিষদলৈ উভতি আহিব ।"

বিজেপিয়ে এইবাৰ এৰিব লাগিব বঢ়মপুৰ ! (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বেও একেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল অগপ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ নগাঁও জিলাৰ ৩-৪ খন আসন অগপই বিচাৰিব বুলিও দাবী কৰিছিল ।

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন দখল কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই । ১৯৯১ চনৰ পৰা একেৰাহে ২০২১ চনলৈকে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল অগপ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই । ১৯৯১ চনৰ পূৰ্বে ১৯৮৫ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা অগপ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক হৈছিল গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা । পুনৰ অগপ দলে বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে বুলি দাবী কৰে অগপ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ তথা নগাঁও জিলা অগপৰ সভাপতি মণিমাধৱ মহন্তই ।

Barhampur constituency
বঢ়মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

ইফালে কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মণিমাধৱ মহন্তই । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাই অসমৰ মানুহৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকৰ লগত জাতীয়, জনগোষ্ঠীয় কোনো দল-সংগঠন নাই । তেওঁলোকৰ লগত যিকেইটা দল আছে সমগ্ৰ অসমতে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ ভেটি একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি । সেইকাৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কিবা বিশেষ ফলাফল লাভ কৰিব বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ । তথাপিও শত্ৰুক আমি দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ । তাৰ বাবে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ আটাইকেইটা দল সাজু হৈছোঁ । বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ লগতো ভাল স্পষ্ট নীতি হ'ব ।"

মুঠতে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আঁতধৰি বঢ়মপুৰকে ধৰি নগাঁৱত এইবাৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে অগপই । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকাত থকা বিজেপিয়ে কি নীতি গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব । মিত্ৰদলৰ অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰিলে অগপই কি স্থিতি লয় সেয়াও চাবলগীয়া হ'ব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

